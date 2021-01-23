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TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafın sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2021 15:43 | Son Güncelleme

Palandöken, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarların sorunlarını Erdoğan'a aktardığını belirterek "Görüşme çok olumlu bir havada geçti. İlk kabine toplantısında çözüme yönelik olumlu adımlar bekliyoruz" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafın sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarların sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını belirterek, "Görüşme çok olumlu bir havada geçti. İlk kabine toplantısında çözüme yönelik olumlu adımlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Erdoğan’a, dün Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını anlattığını ve çözüm önerilerine ilişkin 6 maddelik bir dosya sunduğunu bildirdi.

Görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini ifade eden Palandöken, esnafın sorunlarının çözümüne yönelik ilk kabine toplantısında gerekli adımların atılacağına inandığını kaydetti.

KREDİ TAKSİTLERİNE FAİZSİZ ERTELEME

Sunduğu dosya içeriği hakkında bilgi veren Palandöken, salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini, kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara da en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmasını talep ettiklerini belirtti. Palandöken, dosyadaki diğer maddeleri şöyle sıraladı:

"- Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir.

  • Sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir.

  • Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet, kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyetlerinin başlamasına olanak sağlanmalıdır.

  • Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı sağlanmalıdır.

  • Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlayan uygulama 1 yıl süreyle uzatılarak devam ettirilmelidir."
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
VATANDAŞ İNANIYORSA AKŞAMA ÇIKMAYAYIM..
HERŞEYE %50-60 YILDA ZAM BİNİYOR.İNSANLARIN MAAŞI ALIMGÜCÜ GÜN GEÇTİKÇE ERİYOR.GEÇEN BİLMEMKAÇ FİRMAYA FAHİŞ ZAM ÖTÜRÜ CEZA KESİLMİŞ.AÇIKLASALAR BARİ HANGİ ZAM GERİ ALINMIŞ.ZAMLARDAN KAZANAN MARKET ZİNCİRİ CEZALARDAN KAZANAN DEVLET.KAYBEDEN KİM.ÖNEMLİ DEĞİL BEN HEP 50 TL BENZİN ALIYORUM.EN SON ARABAYI ZOR ISITACAM O PARAYA.:)))TÜRK MİLLETİ SABIR VE DİRAYETLİDİR.
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