FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TESK, Giresun'da esnafa verilecek hibe desteğinden memnun

TESK, Giresun'da esnafa verilecek hibe desteğinden memnun

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2020 17:42 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Giresun'daki sel felaketinde zarar gören esnaf ve sanatkar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 50 bin liraya kadar olan zararın tamamının hibe olarak verilmesi kararının sevindirici olduğunu belirtti.

TESK, Giresun'da esnafa verilecek hibe desteğinden memnun

Palandöken, yazılı açıklamasında, sel felaketinde iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarlara verilecek desteğin söz konusu kesim için çok önemli olduğunu vurguladı.

Desteğin selden zarar gören esnafın yaralarını saracağını ifade eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Giresun Dereli'de 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamının hibe olarak verilecek olması sevindirici. Bu kararı alan Cumhurbaşkanımıza ve kararda emeği geçen yetkililere esnaf ve sanatkarlar camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Webhelp Türkiye CEO'su Tarakçı, Fransız devin üst yönetimine atandıWebhelp Türkiye CEO'su Tarakçı, Fransız devin üst yönetimine atandı
Ölen kişinin yakınlarına 4 bin TL'ye varan maaş desteği! Ölen kişinin yakınlarına 4 bin TL'ye varan maaş desteği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
İkinci el otomobil satışında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları nasıl olacak?
ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları nasıl olacak?
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
O mesafeyi 6 dakikaya indirecek!
O mesafeyi 6 dakikaya indirecek!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Küresel mal ticaretinde V tipi toparlanma' öngörüsü
'Küresel mal ticaretinde V tipi toparlanma' öngörüsü
Webhelp Türkiye CEO'su Tarakçı, Fransız devin üst yönetimine atandı
Webhelp Türkiye CEO'su Tarakçı, Fransız devin üst yönetimine atandı
Artan ikinci el araç satışları jant piyasasını hareketlendirdi
Artan ikinci el araç satışları piyasayı hareketlendirdi
Dünya Bankası'ndan Türk KOBİ'leri için 500 milyon dolarlık kredi
Dünya Bankası'ndan Türk KOBİ'leri için 500 milyon dolarlık kredi
Merkez Bankası'ndan Libya Merkez Bankası ile mutabakat
Libya Merkez Bankası ile mutabakat
Kısa Çalışma Ödeneği nedir, nasıl hesaplanır? Asgari ücretli çalışana net ne kadar yatar? Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini uzatır mı?
Kısa Çalışma Ödeneği nedir, nasıl hesaplanır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.