FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TESK'ten esnaf için borç yapılandırma talebi

TESK'ten esnaf için borç yapılandırma talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerleri kapalı olan esnafın, geçmiş dönem borçlarını ödeyebilmesi için yeniden yapılandırmaya gidilmesini istedi.

TESK'ten esnaf için borç yapılandırma talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş yerleri kapalı olan esnafın, geçmiş dönem borçlarını ödeyebilmesi için yeniden yapılandırmaya gidilmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 2 aydır telekonferans üzerinden yaptıkları yönetim ve denetim kurulu toplantılarını yüz yüze gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığını, bunların yetkili mercilere en kısa sürede iletileceğini aktaran Palandöken, salgın nedeniyle çok sayıda iş yerinin faaliyetlerine ara verdiğini, kira ve fatura ödemelerinin mağduriyete neden olduğunu kaydetti.

İş yerleri kapalı olan esnafın geçmiş dönem borçlarını ödeyebilmesi için yeniden yapılandırmaya gidilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Normalleşmeye adım attığımız bugünlerde, sıkıntıların hızla aşılarak tüm meslek kollarındaki esnaf ve sanatkarlarımızın yeniden bereketli günlerine kavuşacağını umut ediyoruz. Normalleşme sürecinin tedbirli ve istikrarlı bir şekilde sürdürülerek virüsün olumsuz etkilerinden kurtulacağımız günler için çalışmalarımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatırım fonu alacaklar dikkat!Yatırım fonu alacaklar dikkat!
Taşıt kredisine başvurular başladıTaşıt kredisine başvurular başladı
Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Darphane yeniden başladı

Darphane yeniden başladı

İşte en ucuz sıfır otomobiller

İşte en ucuz sıfır otomobiller

Dolarda dalgalanma sürüyor: Bu sabah...

Dolarda dalgalanma sürüyor: Bu sabah...

Altın inişli-çıkışlı: Gram ve çeyrek şu anda...

Altın inişli-çıkışlı: Gram ve çeyrek şu anda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SGK'dan ödeme müjdesi! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz...

SGK'dan ödeme müjdesi! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz...

Berat Albayrak ekonomistlerle bir araya geldi

Bakan Albayrak'tan kritik toplantı

İhracatta 14,7 milyar dolarlık Kovid-19 kaybı

İhracatta 14,7 milyar dolarlık Kovid-19 kaybı

Altındaki düşüş uzun sürmeyecek: Gram altın 430 lirayı bulacak

Altın fiyatları ne olacak?

ING’de genel müdürlüğe Alper Gökgöz atandı

ING’de genel müdürlüğe Alper Gökgöz atandı

Taşıt kredisine başvurular bugün başladı (İşte örnek ödeme tablosu)

Taşıt kredisine başvurular başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.