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TESK'ten esnafa ucuz kredi talebi

02.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özel bankaların esnafa ucuz kredi temin etmesi gerektiğini belirtti.

TESK'ten esnafa ucuz kredi talebi

Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (ESOB) ziyaretinde yaptığı konuşmada, salgın sürecinde esnafın iki yıl sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların ülkenin vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Palandöken, şöyle konuştu:

"2 milyonun üzerinde iş yeri ve üyesi bulunan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. İthalat, ihracat ve istihdamda ülkenin ortalama yüzde 68'ini karşılayan ve küçük işletmelerden oluşan bir yapıya sahibiz. Ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi yüksek enflasyon. Aşırı fiyat artışları nedeniyle burada gizli maliyetler var. Kredi destekleri vesaire ile esnafın sıkışıklığının aşılması gerekiyor. Esnaf olmazsa ülkede küçük fidanlıkların olması mümkün değil. Bunların da ormana dönüşebilmesi için esnaf ve sanatkarlara destek şart."

Kredi çekmek isteyen esnaf için bankaların bahaneler bulduğunu aktaran Palandöken, "Allah'tan esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla krediye ulaşabiliyorlar. İnsanların krediye ulaşabilmesi için kullanılan çek, senet ve kredi kartı ödemeleri engel oluşturuyor. Bunların halledilebilmesi için de özel bankaların da elini taşın altına koyması gerekiyor. Ne yapmalı? Esnafa ucuz kredi temin edilmeli. Esnaf da bu şekilde girdi maliyetleri ve faizle mücadele edebilsin." dedi.

Palandöken, yaz dönemindeki hasat sonrası düğün sezonu ve okulların açılma dönemiyle birlikte piyasalarda hareketlilik beklediklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından Afyonkarahisar ESOB Başkanı Cengiz Üstün, Palandöken'e hediye takdim etti. (AA)

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