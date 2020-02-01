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TESK'ten esnaf ve çiftçi için sicil affı talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:19 | Son Güncelleme

TESK'ten esnaf ve çiftçi için sicil affı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve çiftçinin, getirilecek sicil düzenlemesiyle bankaların inisiyatifine bırakılmadan kara listelerden çıkarılmasını talep etti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve çiftçiye verilen desteklerin amacına ulaşabilmesi için öncelikle etkin sicil düzenlemesi ve yapılandırma getirilmesi gerektiğini aktardı.

Kredi faizlerindeki düşüşün esnaf ve çiftçi için de olumlu olduğunu bildiren Palandöken, kredi kefalet kooperatifleri kefaletiyle esnafın kullandığı kredilerin faiz oranının da yüzde 6'dan yüzde 4,5'e düştüğünü ifade etti.

Palandöken, esnaf ve çiftçinin bu imkanlardan faydalanabilmesi için öncelikle mevcut borçlarının yapılandırılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ödemekte zorluk çekilen kredi borçları ödenebilir hale getirildikten sonraki en önemli adım sicil düzenlemesidir. Geçmişte ödenemeyen borçlar nedeniyle bir şekilde kara listeye alınmış esnafımız ve çiftçimiz sicil düzenlemesi ile bankaların inisiyatifine bırakılmadan kara listelerden çıkarılmalı. Esnaf ve çiftçi kara liste sorunu yüzünden verilen kredilere ulaşamadığı için faiz indiriminin anlamı kalmıyor. Çiftçinin desteklenmesi demek esnafın da desteklenmesi demek. Çünkü tarladaki maliyetler ne kadar düşerse esnafın da tezgahtaki fiyatları o kadar düşer."

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Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken, sicil affı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu,

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