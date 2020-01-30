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TESK'ten "sigorta primleri ve prim gün sayısı azaltılsın" talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Dengelenme sürecinde esnafımızın taleplerine kulak verilmesi süreci pozitif yönde etkiler. Esnaf ve sanatkarın işi iyi olursa ekonomi de iyi olur ancak esnafımızın rahatlaması ve hamle yapabilmesi için öncelikle sırtındaki yüklerden kurtarılması gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların ödediği sigorta primlerinin yüksek olduğunu belirterek, primlerin düşürülmesi ve prim gün sayısının SSK'lilere eşitlenmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2 milyon esnafın sorunlarının çözümü için taleplerini ilgili birimlere ilettiklerini ifade etti.

Esnaf da dahil olmak üzere tüm kesimleri etkileyen ekonomik dalgalanmanın etkisini ortadan kaldırmak için hükümet tarafından atılacak dengelenme adımlarının kısa sürede piyasalara etki edeceğini vurgulayan Palandöken, "Dengelenme sürecinde esnafımızın taleplerine kulak verilmesi, süreci pozitif yönde etkiler. Esnaf ve sanatkarın işi iyi olursa ekonomi de iyi olur ancak esnafımızın rahatlaması ve hamle yapabilmesi için öncelikle sırtındaki yüklerden kurtarılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnafın ödediği sigorta primlerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, primlerin düşürülmesi ve prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesi gerektiğini kaydetti.

Esnaf ve sanatkarı korucuyu tedbirler alınmasının önemine işaret eden Palandöken, "Zincir marketlerle AVM'lerin esnaflarla haksız rekabetinin önüne geçilmesi için Perakende Yasası günümüz şartlarına göre güncellenmeli." ifadelerini kullandı.

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