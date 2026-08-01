Tesla'nın iki modeli için soruşturma başlatıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla’nın en çok satan modellerinde yaşandığı bildirilen süspansiyon sorunları nedeniyle soruşturma başlattı.

Kurumun internet sitesinde cuma günü yayımlanan belgelere göre NHTSA’ya, Tesla araçlarındaki olası süspansiyon arızalarına ilişkin 156 ihbar ulaştı.

SORUŞTURMA BAZI MODELDEKİ ARAÇLARI KAPSIYOR

Ön değerlendirme kapsamında yaklaşık 1,2 milyon aracın inceleneceği belirtildi. Soruşturma, 2018-2020 model yıllarına ait Model 3 sedanlar ile 2021-2023 model yıllarına ait Model Y SUV araçları kapsıyor.

NHTSA, bildirilen süspansiyon sorunlarının araçların yön kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceğini kaydetti.

BELİRTİ VERMEDEN KOPUYOR

Düzenleyici kurumun paylaştığı detaylara göre, şikayette bulunan araç sahiplerinin büyük çoğunluğu arıza öncesinde hiçbir uyarı ışığı veya belirtiyle karşılaşmadıklarını belirtti. Yalnızca bazı kullanıcılar kopma öncesinde araçtan garip sesler geldiğini aktardı. Süspansiyon parçasının kırılmasının ardından araçların hareket edemez hale geldiği ve genellikle çekici vasıtasıyla servise götürüldüğü ifade edildi.

NHTSA, incelemeye konu olaylarda herhangi bir yaralanma ya da ölüm yaşanmadığını açıkladı.

Tesla, konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.