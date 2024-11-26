Tesla sürücüleri Elon Musk'a tepkili! Çareyi arabalarına çıkartma yapıştırmakta buldular: Deli olduğunu bilmeden aldım

5 Kasım'da gerçekleşen ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, yeniden Beyaz Saray'ın yolunu tuttu. İkinci kez ABD başkanlığına seçilen Trump'ın en dikkat çeken destekçisi ise Elon Musk oldu.

MUSK'A TEPKİLİ OLAN TESLA SÜRÜCÜLERİ ARAÇLARINA BU ÇIKARTMAYI YAPIŞTIRIYOR

Süreçte birçok açıklamada bulunan Musk, aşırı sağcı çıkışları ile bazı ABD'li vatandaşların tepkisine neden oldu. Musk'ın sivri çıkışları bazı Tesla sahiplerini ise utandırdı. Musk'a tepkili olan Tesla sürücüleri ise çareyi araçlarına çıkartma yapıştırmakta buldu.

"ELON'UN DELİ OLDUĞUNU BİLMEDEN ALDIM"

Heatmap‘in haberine göre bu fikir, Hawaii merkezli bir sticker üreticisi olan ‘Mad Puffer Stickers‘ın arkasındaki isim Matthew Hiller’dan çıktı. Hiller, üzerinde ’Elon’un deli olduğunu bilmeden aldım’ yazan çıkartmalarıyla Tesla sahiplerinin dikkatini çekti.

TESLA ALMAKTAN VAZGEÇİNCE FARK ETTİ

Genelde sık sık balık çıkartmaları üreten Hiller, kendine bir Tesla satın almak istedi. Ancak Musk’ın özellikle X'i (Twitter) satın alıp sansür uygulamaya başlamasıyla böyle bir kişiyle ilişkilendirilmek istemediğini fark etti. Hiller, Tesla almaktan vazgeçse de sokaklarda daha önce Tesla satın almış ama bundan utanan çok fazla insan olduğunu düşündü.

TRUMP SEÇİMLERİ KAZANINCA SATIŞLAR ARTTI

Hiller sonrasında ise üzerinde "Elon’un deli olduğunu bilmeden aldım" yazan çıkartmaları tasarladı. Çıkartma kısa sürede sosyal medyada viral olurken, çıkartmaların satış hızı Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra arttı. Hiller, geçen yıldan bu yana 10 binden fazla çıkartma sattığını ve şu an günde ortalama 180 adet ürettiğini aktardı.