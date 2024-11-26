FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tesla sürücüleri Elon Musk'a tepkili! Çareyi arabalarına çıkartma yapıştırmakta buldular: Deli olduğunu bilmeden aldım

Tesla sürücüleri Elon Musk'a tepkili! Çareyi arabalarına çıkartma yapıştırmakta buldular: Deli olduğunu bilmeden aldım

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.11.2024 00:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyen ve yaptığı sivri çıkışlarla birçok kişinin tepkisini çeken Elon Musk, bazı Tesla sahiplerini kızdırdı. Musk'ın söylemlerine katılmayan Tesla sahipleri çareyi ise arabalarına çıkartma yapıştırmakta buldu. Bahsi geçen çıkartmalarda, "Elon’un deli olduğunu bilmeden aldım" ifadesi yer aldı. Öte yandan Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra satışların arttığı belirtildi.

Tesla sürücüleri Elon Musk'a tepkili! Çareyi arabalarına çıkartma yapıştırmakta buldular: Deli olduğunu bilmeden aldım

5 Kasım'da gerçekleşen ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, yeniden Beyaz Saray'ın yolunu tuttu. İkinci kez ABD başkanlığına seçilen Trump'ın en dikkat çeken destekçisi ise Elon Musk oldu.

MUSK'A TEPKİLİ OLAN TESLA SÜRÜCÜLERİ ARAÇLARINA BU ÇIKARTMAYI YAPIŞTIRIYOR

Süreçte birçok açıklamada bulunan Musk, aşırı sağcı çıkışları ile bazı ABD'li vatandaşların tepkisine neden oldu. Musk'ın sivri çıkışları bazı Tesla sahiplerini ise utandırdı. Musk'a tepkili olan Tesla sürücüleri ise çareyi araçlarına çıkartma yapıştırmakta buldu.

68

"ELON'UN DELİ OLDUĞUNU BİLMEDEN ALDIM"

Heatmap‘in haberine göre bu fikir, Hawaii merkezli bir sticker üreticisi olan ‘Mad Puffer Stickers‘ın arkasındaki isim Matthew Hiller’dan çıktı. Hiller, üzerinde ’Elon’un deli olduğunu bilmeden aldım’ yazan çıkartmalarıyla Tesla sahiplerinin dikkatini çekti.

58

TESLA ALMAKTAN VAZGEÇİNCE FARK ETTİ

Genelde sık sık balık çıkartmaları üreten Hiller, kendine bir Tesla satın almak istedi. Ancak Musk’ın özellikle X'i (Twitter) satın alıp sansür uygulamaya başlamasıyla böyle bir kişiyle ilişkilendirilmek istemediğini fark etti. Hiller, Tesla almaktan vazgeçse de sokaklarda daha önce Tesla satın almış ama bundan utanan çok fazla insan olduğunu düşündü.

TRUMP SEÇİMLERİ KAZANINCA SATIŞLAR ARTTI

Hiller sonrasında ise üzerinde "Elon’un deli olduğunu bilmeden aldım" yazan çıkartmaları tasarladı. Çıkartma kısa sürede sosyal medyada viral olurken, çıkartmaların satış hızı Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra arttı. Hiller, geçen yıldan bu yana 10 binden fazla çıkartma sattığını ve şu an günde ortalama 180 adet ürettiğini aktardı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla
En Çok Okunan Haberler
Malatya'daki depremin ardından Naci Görür'den kritik uyarı! 2 bin 500 yıl öncesini işaret etti: "Endişe verici ciddi olarak çalışılmalı"

Malatya'daki depremin ardından Naci Görür'den kritik uyarı! 2 bin 500 yıl öncesini işaret etti: "Endişe verici ciddi olarak çalışılmalı"

Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!

Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!

Dikkat, artık ücretsiz alamayacaksınız!

Dikkat, artık ücretsiz alamayacaksınız!

GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

Para sayma makinesinden bile geçiyor! Ayırt edilmesi imkansıza yakın

Para sayma makinesinden bile geçiyor! Ayırt edilmesi imkansıza yakın

Hıncahınç doldu! Herkes akın etti 'Şu dakika 45 araç sırada bekliyor'

Hıncahınç doldu! Herkes akın etti 'Şu dakika 45 araç sırada bekliyor'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.