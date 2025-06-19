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Tesla’ya “Tel maşa” dedi BYD’yi öve öve bitiremedi! Fatih Altaylı’dan ilginç çıkış…

Gemilerle Türkiye'ye araç getiren ve son dönemde adından söz ettiren BYD markası, Fatih Altaylı'nın yayınında da karşımıza çıktı. Fatih Altaylı bu sabahki yayında; BYD ile Tesla’yı karşılaştırarak Tesla için “Tel maşa” ifadesini kullandı.

Tesla’ya “Tel maşa” dedi BYD’yi öve öve bitiremedi! Fatih Altaylı’dan ilginç çıkış…

Habertürk’te uzun süre görev yaptıktan sonra kendi Youtube kanalını açan ve orada gündemi yorumlayan Fatih Altaylı, bugün BYD ile Tesla’yı karşılaştırdı. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından senenin otomobili olarak BYD SEAL U modelinin öne çıkarılmasını değerlendiren Fatih Altaylı; “Gerçekten çok güzel bir araç sadece Türkiye’de değil dünyada da müthiş ilgi gördü” dedi.

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FATİH ALTAYLI’DAN BYD’YE ÖVGÜLER: “DÜNYADA SATIŞ REKORLARI KIRIYOR”

Otomotiv Gazetecileri Derneği, bu sene yılın otomobili ödülünü BYD’ye verdi. BYD’nin yeni modelinin Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından senenin otomobili olarak belirlenmesini yorumlayan Fatih Altaylı, “Doğru seçim, BYD sadece Türkiye’de değil dünyada da müthiş bir başarı elde etti. Bir Çin markası olmasına rağmen şu anda Avrupa’nın birçok ülkesinde satış rekorları kırıyor.

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İLGİNÇ ÇIKIŞ: TESLA’YI YERDEN YERE VURDU: “BYD YANINDA TEL MAŞA”

“Tesla’dan daha fazla satan tek otomobil dünyada! Farklı modelleri var hem yüzde yüz elektrikli hem de hibrid modelleri var. Seçilen BYD SEAL U otomobili SUV bir model, bu seçime katılıyorum.
SEAL U aracını test etmiştim iyi bir otomobil olduğunu söylemiştim, doğru seçim yapmışlar. Çin ile ilgili ön yargılar var Çin otomobilleri kötü olmayan otomobiller üretiyor.

Tesla, BYD’ye göre tel maşa! İkisine de bindim bunu söyleyebilirim. Türkiye’ye gelen Tesla modelleri de en ucuz Tesla modelleri onu da söylemek lazım.”

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Tesla BYD
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