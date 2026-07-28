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Gelen bir bir alıp götürüyor '80 ilde bulmak mümkün değil'

Sivas'ta 60 yıllık saraç, el emeğiyle ürettiği deri ürünleri Türkiye'nin yanı sıra ziyaretçiler aracılığıyla yurt dışına da gönderiyor.

Gelen bir bir alıp götürüyor '80 ilde bulmak mümkün değil'

Sivas'ta 60 yıldır saraç Veysel Karagöz, dedesinden miras kalan mesleği geleneksel yöntemlerle sürdürmeye devam ediyor. Atlar için eyer ve koşu takımlarının yanı sıra Kangal köpekleri için tasma ve göğüslük de üreten Karagöz, el emeğiyle hazırladığı ürünleri Türkiye'nin birçok iline ve ziyaretçiler aracılığıyla yurt dışına ulaştırıyor. Yaz aylarında Sivas'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği deri ürünler arasında, kişiye özel isim yazılan ve ay-yıldız motifleriyle hazırlanan tasma ve göğüslükler de yer alıyor. Tamamı el işçiliğiyle hazırlanan ürünler, geleneksel saraçlık sanatını yaşatmaya devam ediyor.

Gelen bir bir alıp götürüyor 80 ilde bulmak mümkün değil 1

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanım alanı daralan saraçlık mesleği, bugün çırak yetişmemesi nedeniyle de geleceğe taşınmakta zorlanıyor.

Gelen bir bir alıp götürüyor 80 ilde bulmak mümkün değil 2

Yılların birikimiyle üretimini sürdüren Karagöz, geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam eden sayılı ustalar arasında yer alıyor.

Gelen bir bir alıp götürüyor 80 ilde bulmak mümkün değil 3

"4 EVLADIM VAR VE ONLARI DA BURADAN KAZANDIKLARIMLA BÜYÜTTÜM"

Eskiden atların çok olmasından dolayı işlerinin daha yoğun olduğunu ifade eden Karagöz, "Saraç ustalığı dedemden babama, babamdan da bana geçti. Üçüncü nesil olarak 60 yıldır bu işi sürdürüyorum. Çocukluğumuz, çıraklığımız, kalfalığımız ve ustalığımız bu mesleğin içinde geçti. Biz atlar, katırlar ve eşekler için deri koşu takımları yapıyoruz. Atlara binmek için eyer, hayvanlar için takım ve koşu malzemeleri üretiyoruz. Biz bunların tamamını deriden yapıyoruz. Eskiden köylerde at çoktu. Çiftçiler tarlalarını atlarla sürerdi. Biz de onların bütün ihtiyaçlarını karşılardık. Daha sonra traktörler çıktı, atların yerini makineler aldı. Şehirlerde de faytonlar vardı. O dönem faytonculuk çok yaygındı. Her faytoncunun en az üç atı olurdu. İkisi faytona koşturulurken biri dinlendirilirdi. Şimdi arabalar yaygınlaşınca faytonlar da ortadan kalktı. Doğal olarak bizim işlerimiz de azaldı. Emekliyim ve maaşımla birlikte mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. Çok şükür çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını buradan kazanıyoruz. 4 evladım var ve onları da buradan kazandıklarımla büyüttüm yetiştirdim" şeklinde konuştu.

Gelen bir bir alıp götürüyor 80 ilde bulmak mümkün değil 4

"ÖZELLİKLE YURT DIŞINDAN GELENLER BU ÜRÜNLERİ HATIRA OLARAK GÖTÜRÜYOR"

Çırak yetişmediğini ifade eden Karagöz, "Yaz aylarında Sivas'a gelen turistler sayesinde işlerimiz biraz hareketleniyor. El sanatı ürünlerine ilgi gösteriyorlar. Özellikle Sivas'ın Kangal köpekleri için tasma ve göğüslük yapıyoruz. Bazı müşteriler isimlerini yazdırmak istiyor. İsimli, ay yıldız işlemeli ürünler hazırlıyoruz. Özellikle yurt dışından gelenler bu ürünleri hatıra olarak götürüyor. Benim kardeşim de bu mesleği yapıyor. Türkiye'de bugün 80 ilin tamamında saraç ustası bulmak neredeyse mümkün değil. Sivas bu konuda şanslı. İki kardeş olarak bu mesleği sürdürüyoruz. Kardeşim Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderiyor, ben de yurt dışına gönderiyorum. Zaman zaman sinema sektörüne de özel üretimler yapıyoruz. Gücümüz yettiğince herkese hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu zamanda mesleğimizin en büyük sorunu çırak yetişmemesi. Biz çıraklara asgari ücret veremiyoruz. Onlar da en az o paralara çalışmak istiyorlar böyle olunca da biz çırak bulamıyoruz. Bizden sonra bu işi sürdürecek usta yetişmezse, bu köklü meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak" dedi.

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Gelen bir bir alıp götürüyor 80 ilde bulmak mümkün değil 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Sivas kobi
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