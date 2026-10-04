FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tezgahlar doldu taştı: Fiyatı 100 - 150 TL! Yoğun ilgi var

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında satışa sunulan palamut, 100 ila 150 arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Tezgahlar doldu taştı: Fiyatı 100 - 150 TL! Yoğun ilgi var

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında palamudun yanı sıra hamsi 200, somon 350, levrek ve çupra ise kilogramı 500 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, genellikle av sezonunun başlamasıyla görülen palumudun bu yıl bol miktarda avlandığını söyledi.

"BOL VE BEREKETLİ BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"

Tezgahları adeta palamutun süslediğini belirten Örseloğlu, "Bu sene istavrit, lüfer ve çinekopta biraz sıkıntı yaşanıyor. İnşallah bunun akabinde onlar da olacak. Umduğumuz sene bu sene diyelim. Bol ve bereketli bir sezon bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Tezgahlar doldu taştı: Fiyatı 100 - 150 TL! Yoğun ilgi var 1

Balıkçı Mehmet Ziya Kavzoğlu ise vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, "Palamut'tan başka bir şey yok zaten. Çeşitler az ama palamut şu anda yoğunlukta. Allah'a şükür idare ediyoruz." dedi.

Balık tercihini palamuttan yana kullanan Zeki Erçin ise fiyatların uygun olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertizlerde o yöntem devreye girdi İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertizlerde o yöntem devreye girdi
Spot piyasada elektrik fiyatları (4 Ekim 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (4 Ekim 2026)

Anahtar Kelimeler:
balık palamut Balıkçı Trabzon balık fiyatları tezgah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.