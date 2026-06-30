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Tezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyat

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan dondurma fiyatıyla yeniden gündemde. Özellikle aynı sokakta bile dondurma fiyatlarında ciddi farklılıklar görülebiliyor. Uzmanlar ise tüketiciyi uyarıyor.

Tezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyat
Hande Dağ

Yaz gelince fiyatı en çok tartışma konusu olan yiyeceklerden biri de dondurma oluyor. Topu 50 liradan başlarken fiyatta üst sınır ise yok. Üstelik aynı semtte olan dondurmacılarda bile fiyatlar arasında uçurum olabildiği öğrenildi.

Tezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyat 1

AYNI SOKAKTA BİLE FİYATLAR FARKLI

ATV Haber'de yer alan habere göre; esnaflarda dondurmanın bir topu 40 TL, 50 TL, 60 TL gibi farklı fiyatlardan satılabiliyor. Yani aynı dondurma aynı sokakta farklı fiyata bulunabiliyor. Bununla ilgili ise yer kirası, usta parası gibi sebepler gerekçe gösteriliyor.

Tezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyat 2

Sıcakların bastırmasıyla dondurmaya ilgi artarken tezgahların önü de kalabalıklaştı. Ancak fırsatçıların da harekete geçtiği öğrenildi. Yazın dondurmayla serinlemek isteyenler ise lezzetinden önce fiyatı düşünmeye başladı.

Tezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyat 3

Bir dükkanda dondurmanın 65 TL olduğu, birkaç adım ötedeki yan dükkanda ise 50 TL'ye satıldığı aktarıldı.

Kimi işletme fiyat farkı için maliyetleri ve yüksek kirayı gerekçe gösteriyor. Kimi bulunduğu konumu, kimi de ürünün kalitesini ön plana çıkarıyor.

Turistik bölgelerde ise dondurma fiyatının et fiyatlarıyla yarışacak durumda olduğu belirtildi. Bodrum Yalıkavak'ta iki top dondurma 700 liraya satılınca Ticaret Bakanlığı harekete geçtiği, o işletmeye haksız fiyat artışı gerekçesiyle ceza kestiği vurgulandı.

Tezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyat 4

"İHBARDA BULUNMALIDIR"

Peki, etikette fahiş fiyatı gören tüketici hakkını nasıl arayacak? Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü "Tüketicinin ürünlerin fahiş fiyatla satıldığı yönünde bir şüphesi varsa e-Devlet uygulaması üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna ya da Alo 175 tüketici hattına ihbarda bulunmalıdır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dondurma fiyat
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