Tezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyat

Yaz gelince fiyatı en çok tartışma konusu olan yiyeceklerden biri de dondurma oluyor. Topu 50 liradan başlarken fiyatta üst sınır ise yok. Üstelik aynı semtte olan dondurmacılarda bile fiyatlar arasında uçurum olabildiği öğrenildi.

AYNI SOKAKTA BİLE FİYATLAR FARKLI

ATV Haber'de yer alan habere göre; esnaflarda dondurmanın bir topu 40 TL, 50 TL, 60 TL gibi farklı fiyatlardan satılabiliyor. Yani aynı dondurma aynı sokakta farklı fiyata bulunabiliyor. Bununla ilgili ise yer kirası, usta parası gibi sebepler gerekçe gösteriliyor.

Sıcakların bastırmasıyla dondurmaya ilgi artarken tezgahların önü de kalabalıklaştı. Ancak fırsatçıların da harekete geçtiği öğrenildi. Yazın dondurmayla serinlemek isteyenler ise lezzetinden önce fiyatı düşünmeye başladı.

Bir dükkanda dondurmanın 65 TL olduğu, birkaç adım ötedeki yan dükkanda ise 50 TL'ye satıldığı aktarıldı.

Kimi işletme fiyat farkı için maliyetleri ve yüksek kirayı gerekçe gösteriyor. Kimi bulunduğu konumu, kimi de ürünün kalitesini ön plana çıkarıyor.

Turistik bölgelerde ise dondurma fiyatının et fiyatlarıyla yarışacak durumda olduğu belirtildi. Bodrum Yalıkavak'ta iki top dondurma 700 liraya satılınca Ticaret Bakanlığı harekete geçtiği, o işletmeye haksız fiyat artışı gerekçesiyle ceza kestiği vurgulandı.

"İHBARDA BULUNMALIDIR"

Peki, etikette fahiş fiyatı gören tüketici hakkını nasıl arayacak? Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü "Tüketicinin ürünlerin fahiş fiyatla satıldığı yönünde bir şüphesi varsa e-Devlet uygulaması üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna ya da Alo 175 tüketici hattına ihbarda bulunmalıdır" dedi.