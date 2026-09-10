TGS, ağustos ayında uçuş ve yolcu rekoru kırdığını duyurdu

Konuyla ilgili olarak kurumun sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Operasyonel mükemmeliyet anlayışımız, güçlü insan kaynağımız ve dünya standartlarındaki hizmet kalitemizle yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. 2026 yılı Ağustos ayında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda; 92 bin 161 uçuşa, 15 milyon 336 bin 188 yolcuya hizmet sunarak kuruluşumuzdan bu yana aylık bazda tüm zamanların en yüksek uçuş ve yolcu rakamlarına ulaştık. 2025 yılı Ağustos ayına kıyasla, operasyonel süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle ağustos 2026’da yüzde 6,6 verimlilik artışı sağladık. Bu tarihi başarı; sahadaki özverinin, güçlü ekip ruhumuzun ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sürdürülebilir iş birliğinin en somut göstergesi oldu.

Rekorlarla büyüyen bu başarı yolculuğuna katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte büyüyor ve geleceğe birlikte değer katıyoruz” denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır