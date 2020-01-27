THBB Başkanı Işık: "Elazığ depremi, kentsel dönüşümün önemini ortaya koymaktadır"

"Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Deprem insanları öldürmüyor, çürük binalar insanları öldürüyor. Depremlerin oluşturacağı zararları azaltmanın en etkin yolu kaliteli, güvenliği kanıtlanmış betonlarla depreme dayanıklı yapılar inşa etmektir. Kentsel dönüşümde başarının anahtarı ise kaliteli beton kullanımı ve doğru beton uygulamalarıdır. Artık fay hatlarını değil, depreme dayanıklı yapılaşmayı konuşmalıyız. Depreme dayanıksız yapıların acil olarak yenilenmesini öncelikle bir vatandaş olarak bekliyorum. "

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, kentsel dönüşümün gerekli olduğu 6,7 milyon konuttan öncelikli olarak 1,5 milyonunun 5 yıl içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında yenileneceğini açıkladığını kaydeden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Deprem insanları öldürmüyor, çürük binalar insanları öldürüyor. Depremlerin oluşturacağı zararları azaltmanın en etkin yolu kaliteli, güvenliği kanıtlanmış betonlarla depreme dayanıklı yapılar inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

Standart dışı beton kullanımı ile uygulamasının ve proje hatalarının depremlerde yıkıma neden olduğunu ifade eden Işık, kaliteli yapılaşma ve deprem konusunda halkın bilinçlenmesi adına üzerilerine düşeni yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Işık, uzun zamandır mevcut yapılar için deprem performans analizi raporu hazırlamaları konusunda vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını belirterek, "İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle alınan yeni cihazlarla önemli bir Ar-Ge laboratuvarı konumuna yükselen laboratuvarımız ve deneyimli ekibimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Konutların yanı sıra endüstriyel tesisler, önem derecesi yüksek hastane, cami, okul gibi yapılarda özel ve kapsamlı Deprem Performans Analiz Raporlaması yapabiliyoruz. Mevcut yapıların depreme dayanıklılığını ölçüyor ve hatta yapı hizmet ömürlerini tespit edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaliteli beton kullanımı ve denetim ile depremi az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu belirten Işık, şöyle devam etti:

"Hazır beton alanında kaliteyi garanti altına almayı hedefleyen Birliğimiz, Kalite Güvence Sistemi (KGS) denetimleri ile kaliteli, yüksek dayanım sınıflarında ve dayanıklı beton üretimi gerçekleşmesini sağlamaktadır. Yeni yapıların oluşturulmasında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak KGS belgeli kaliteli hazır beton olası bir depremde birçok hayat kurtaracaktır."

