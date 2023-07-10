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THY çalışanlarının zamlı maaşı belli oldu! En düşük ve en yüksek aylıkları açıklayıp formülü verdi: 'Kalan 6 ay için ufak bir matematik hesabı'

10.07.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının zam oranı belli oldu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat zam kararını değerlendirdi. Rakamları "Ufak bir matematik yapalım" diyerek açıklayan Bolat'ın açıklamasına göre önümüzdeki 6 ay boyunca en düşük maaşlı THY çalışanı aylık 26 bin 700 TL ödeme alacak. Bolat zamlı maaşlarda ortalama ve en yüksek aylık rakamlarını da açıkladı.

THY çalışanlarının zamlı maaşı belli oldu! En düşük ve en yüksek aylıkları açıklayıp formülü verdi: 'Kalan 6 ay için ufak bir matematik hesabı'

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından THY çalışanlarına yapılan zam oranları da açıklandı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, zamlı maaşları "Gönül rahatlığıyla kahvemi içiyorum. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık" diyerek duyurmuştu. Bolat, çalışanların alacağı maaşlara dair açıklama yaptı.

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EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MAAŞLARI AÇIKLADI

Bolat, LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada zam kararına ilişkin şunları kaydetti:

Rakamlar geldi: 8 Temmuzda yatan Haziran ayı ödemesiydi ve çift maaş ayıydı. En düşük alan memurumuz (adına Hasan diyelim) 26.500 tl almış ve en yüksek alan (adına Levent diyelim) 410 bin tl almış. 30 gün tam çalışan 26694 çalışanımızın ortalama aldığı aylık 93.972 tl olmuş (median olmadığı halde bu maaşı alana İpek diyelim). Hepsi net maaşlar. Genel Müdür en çok alanlar listesinde 200. sırada ben 8028. sıradayım. Herkes kazandığının bereketini görsün, çünkü herkes sadece rızkını yer.

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"FORMÜL ÇOK BASİT"

Şimdi ufak bir matematik yapalım, kalan 6 ay için. %21 zam ilave edilmiş maaştan, Hasan 4 ay çift ve 2 ay tek olmak üzere 8 maaş ile 1.21(26.55)= 160.325 tl toplam alacak ve ortalaması aylık 26.720 tl olacak. Çifti ya da teki düşünmeden sanki 6 ay boyunca her ay net 26.700 tl alacak gibi düşünebilirsiniz. Bu THY deki en düşük maaş olacak, gelecek 6 ay boyunca. Levent aynı mantık ile aylık ortalama 413 bin tl alacak ve İpek aylık ortalama 94.694 tl alacak. Aslında formül çok basit: uçucu olmayan arkadaşlarımız bu bordroda ne aldıysa onu 1.05 ile çarpıp gelecek 6 ay boyunca eline geçecek ortalama net rakamı bulabilir. Uçucu arkadaşlarımız ikramiye tam 2 kat olmadığı için daha fazla aylık maaşları olacak bu ay aldıklarından. Herkesin kazancı bereketli olsun.

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TEPKİLERE BÖYLE YANIT VERDİ

Cuma günü açıkladığımız zam artışı ve ilave refah ödemelerine farklı tepkiler ve yorumlar geldi. Malum TİS’e göre ödemek zorunda olduğumuz rakam %20.77. Satışların ve operasyonumuzun iyi gitmesini vesile kılarak tüm iştiraklerde ve tüm iş gruplarında çalışan arkadaşlarımızın refah seviyelerine katkı sağlamak istedik. Bunu da zam artışını %21 yaptığımız yüzde yüz TK iştiraki olan şirketlerimizde 2 ilave maaş, artışı (asgari ücretle bağlantılı olduğu için kanun gereği zorunlu olarak) %34 yaptığımız diğer iştiraklerde 1 ilave maaş vererek sağlamak istedik. Hiçbir şirketimizi üvey veya öz evlat gibi değerlendirmiyoruz ve ortalamada bu iki pakette aşağı yukarı aynı orana denk geliyor."

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Zam maaş thy türk hava yolları

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