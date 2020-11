THY'den 99 liraya uçak bileti

Türk Hava Yolları, kış dönemi için başlattığı kampanyayı resmi sitesinden duyurdu. THY tarafından resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: “Sağlıklı ve güvenli uçuşlarla Türkiye'nin her yerine 99.99 TRY. Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY. 17 ve 18 Kasım’da biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin."

KAYNAK:İHA