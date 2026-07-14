THY'den ABD uçuşlarında yeni indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uçuşlarında geçerli olacak yeni bir indirim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında satışa sunulan gidiş-dönüş biletlerin başlangıç fiyatı 28 bin 95 TL olarak açıklandı.
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında satın alabilecek. Kampanya kapsamında alınan biletlerle yapılacak seyahatler ise 21 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
THY'nin açıkladığı kampanyada en uygun fiyatlı gidiş-dönüş biletler 28 bin 95 TL seviyesinden başlıyor. Bu fiyatla İstanbul-New York, İstanbul-Şikago, İstanbul-Boston ve İstanbul-Detroit hatlarında farklı tarihler için bilet satın alınabiliyor. İstanbul-Washington DC ile İstanbul-Atlanta uçuşlarında ise başlangıç fiyatı 28 bin 96 TL olarak belirlendi.
Bu kapsamda New York seferleri 6-13 Şubat ile 28 Ekim-1 Kasım, Şikago uçuşları 25 Ocak-1 Şubat ile 8-15 Ekim, Boston seferleri 21 Eylül-4 Ekim ve 30 Ekim-22 Kasım, Detroit uçuşları ise 24-28 Eylül ile 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında kampanyalı olarak satışa sunuldu. Washington DC seferleri 17-25 Ekim ile 21 Kasım-1 Aralık, Atlanta uçuşları ise 10-14 Ekim ve 14-18 Ekim tarihlerini kapsıyor.
Kampanya kapsamında Houston ve Seattle uçuşlarında gidiş-dönüş bilet fiyatı 30 bin 392 TL olarak açıklandı. Houston seferleri 8-14 Kasım ile 20 Aralık-28 Şubat, Seattle seferleri ise 1-11 Ekim ve 22 Ocak-8 Şubat tarihleri için bu fiyatla satışa sunuluyor.
Dallas, Denver, Los Angeles, Miami ve San Francisco hatlarında ise kampanyalı gidiş-dönüş biletler 30 bin 439 TL'den başlıyor. Dallas uçuşları 31 Ekim-5 Kasım ile 10-14 Kasım, Denver seferleri 18-25 Ekim ve 25 Ekim-8 Kasım, Los Angeles uçuşları 21 Eylül-3 Ekim ile 22-26 Eylül, Miami seferleri 24 Ekim-1 Kasım ve 24 Kasım-1 Aralık, San Francisco uçuşları ise 21 Eylül-10 Ekim ile 17-24 Kasım tarihleri arasında kampanya kapsamında yer alıyor.
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