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THY'den ABD uçuşlarında yeni indirim kampanyası

Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarını kapsayan yeni kampanyasını duyurdu. Belirlenen tarihlerde satın alınacak gidiş-dönüş biletleri 28 bin 95 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

THY'den ABD uçuşlarında yeni indirim kampanyası
Aleyna Türkmen

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uçuşlarında geçerli olacak yeni bir indirim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında satışa sunulan gidiş-dönüş biletlerin başlangıç fiyatı 28 bin 95 TL olarak açıklandı.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında satın alabilecek. Kampanya kapsamında alınan biletlerle yapılacak seyahatler ise 21 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

THY den ABD uçuşlarında yeni indirim kampanyası 1

KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARI KAPSIYOR?

THY'nin açıkladığı kampanyada en uygun fiyatlı gidiş-dönüş biletler 28 bin 95 TL seviyesinden başlıyor. Bu fiyatla İstanbul-New York, İstanbul-Şikago, İstanbul-Boston ve İstanbul-Detroit hatlarında farklı tarihler için bilet satın alınabiliyor. İstanbul-Washington DC ile İstanbul-Atlanta uçuşlarında ise başlangıç fiyatı 28 bin 96 TL olarak belirlendi.

Bu kapsamda New York seferleri 6-13 Şubat ile 28 Ekim-1 Kasım, Şikago uçuşları 25 Ocak-1 Şubat ile 8-15 Ekim, Boston seferleri 21 Eylül-4 Ekim ve 30 Ekim-22 Kasım, Detroit uçuşları ise 24-28 Eylül ile 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında kampanyalı olarak satışa sunuldu. Washington DC seferleri 17-25 Ekim ile 21 Kasım-1 Aralık, Atlanta uçuşları ise 10-14 Ekim ve 14-18 Ekim tarihlerini kapsıyor.

THY den ABD uçuşlarında yeni indirim kampanyası 2

DİĞER ABD ROTALARINDA FİYATLAR 30 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Kampanya kapsamında Houston ve Seattle uçuşlarında gidiş-dönüş bilet fiyatı 30 bin 392 TL olarak açıklandı. Houston seferleri 8-14 Kasım ile 20 Aralık-28 Şubat, Seattle seferleri ise 1-11 Ekim ve 22 Ocak-8 Şubat tarihleri için bu fiyatla satışa sunuluyor.

Dallas, Denver, Los Angeles, Miami ve San Francisco hatlarında ise kampanyalı gidiş-dönüş biletler 30 bin 439 TL'den başlıyor. Dallas uçuşları 31 Ekim-5 Kasım ile 10-14 Kasım, Denver seferleri 18-25 Ekim ve 25 Ekim-8 Kasım, Los Angeles uçuşları 21 Eylül-3 Ekim ile 22-26 Eylül, Miami seferleri 24 Ekim-1 Kasım ve 24 Kasım-1 Aralık, San Francisco uçuşları ise 21 Eylül-10 Ekim ile 17-24 Kasım tarihleri arasında kampanya kapsamında yer alıyor.

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