FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. THY'den açıklama geldi! Uçuşu olan yolcular kısıtlamadan muaf olacak

THY'den açıklama geldi! Uçuşu olan yolcular kısıtlamadan muaf olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2020 10:07 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar nedeniyle uçuşu olan yolcular için Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada bileti olan yolcuların kısıtlamalardan muaf olacağı belirtildi.

THY'den açıklama geldi! Uçuşu olan yolcular kısıtlamadan muaf olacak

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, " Yolcularımız, kısıtlama süresince yapılacak kontrollerde uçuşlarına dair bir belge( mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabilecekler. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ve duyuruları web sitemizden takip edebilirsiniz" denildi.

Konuyla ilgili olarak da bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise şunları söyledi: "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilir. "

KAYNAK:DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Bağ-Kur borçları siliniyor!Bağ-Kur borçları siliniyor!
3600 ek göstergede son durum!3600 ek göstergede son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...
03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
Başvurular tekrar başladı
Başvurular tekrar başladı
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
12 bin sağlık personeli alımı resmileşti!
12 bin sağlık personeli alımı resmileşti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Kervan Gıda halka arza başladı!
Kervan Gıda halka arza başladı!
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BOTAŞ açıkladı! Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
Kamuda çalışanlar dikkat! Mesai saatlerine yeni düzenleme
Kamuda mesai saatlerine düzenleme
Bağ-Kur borcu sildirme 2020 başvurusu... Bağ-Kur borçları siliniyor mu? Bağ-Kur borcu yapılandırmadan kimler yararlanabilir?
Bağ-Kur borçları siliniyor!
SGK prim yapılandırma 2020 başvurusu... SGK prim borcu yapılandırma ödeme yöntemi! SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?
SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Jandarma astsubay alımları 2020... Jandarma astsubay alımları ne zaman? J. astsubay ne iş yapar? Jandarma astsubay maaşları, başvuru şartları!
Jandarma astsubay alımları olacak mı?
Vergi yapılandırma 2020 başvuru... Vergi yapılandırma hesaplama 2020! Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma hesaplama!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.