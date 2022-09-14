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THY'den ikramiye haberi! 40 bin TL... Ay sonunda hesaplarda

14.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY'den çalışanlarına son dakika ikramiye haberi geldi. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini bildirdi. Üstün, 'İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun' dedi.

THY'den ikramiye haberi! 40 bin TL... Ay sonunda hesaplarda

Türk Hava Yolları (THY) iştirak şirketlerinde ve diğer görevlerde çalışan personellere ikramiye verileceğini duyurdu. Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine rağmen bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 11 milyar 375 milyon lira net kâr açıklayan THY, ikramiyelerin ay sonu yatacağını açıkladı.

'HAYIRLI OLSUN' DİYEREK DUYURDU

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ikramiye thy
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