THY'den, SunExpress hisselerini satın alacakları iddiasına yalanlama!

Türk Hava Yolları, şirket ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan SunExpress paylarının tamamını satın alacakları yönündeki iddiaları yalanladı.

THY'den SunExpress ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi. THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan SunExpress'in paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna yönelik muhtelif basın-yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"ORTAKLIĞIMIZIN BU YÖNDE BİR GİRİŞİMİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. SunExpress, Türk Hava Yolları ile Lufthansa A.G'nin ortaklığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
