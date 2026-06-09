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Yapay zeka devinden gizli başvuru: 'Sızmasını beklediğimizden...'

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu.

Yapay zeka devinden gizli başvuru: 'Sızmasını beklediğimizden...'

OpenAI, olası halka arz kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli başvuru yaptı! Şirketten yapılan açıklamada, "S-1 Formu" olarak bilinen taslak kayıt beyanının SEC'e gizli olarak sunulduğu bildirildi.

Yapay zeka devinden gizli başvuru: Sızmasını beklediğimizden... 1

"ŞİMDİDEN DUYURUYORUZ"

Açıklamada, "Bunun kamuoyuna sızmasını beklediğimiz için şimdiden duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Halka arzın zamanlamasına ilişkin henüz bir karar verilmediği belirtilen açıklamada, özel şirket olarak yürütülmesinin daha kolay olabileceği bazı planlar nedeniyle sürecin zaman alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bunun "karmaşık bir ödünleşim" süreci olduğu vurgulanarak, söz konusu başvurunun, şirketin en doğru seçenek olarak değerlendirmesi halinde daha erken halka açılmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

Yapay zeka şirketlerinden Anthropic de geçen hafta olası halka arz süreci kapsamında SEC'e taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu açıklamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka halka arz OpenAI
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