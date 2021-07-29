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THY'den, yangın bölgelerindeki yolcular için bilet açıklaması

29.07.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRK Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

THY'den, yangın bölgelerindeki yolcular için bilet açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan vatandaşlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdıklarını duyurdu.

6 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Biletleme tarihi 29 Temmuz öncesi olan yolcular, 6 Ağustos'a kadar ücretsiz değişiklik ve iade hakkından yararlanabilecek.

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