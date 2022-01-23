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THY Genel Müdürü Ekşi tek tek açıkladı: Uçuşlar...

23.01.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı nedeniyle havayolu uçuşlarında yaşanan aksaklıklara ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den açıklama geldi. Ekşi, "Muhtemel sebepleri kolay bir dille izah edelim" diyerek uçuşlardaki aksamaların sebeplerini tek tek açıkladı.

THY Genel Müdürü Ekşi tek tek açıkladı: Uçuşlar...

Olumsuz hava koşulları tüm yurdu etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeniyle birçok kaza haberi ardı ardına gelirken hava yolu ulaştırmasında da aksaklıklar yaşandı.

Sabiha Gökçen Havaliman'nında uçuşlar dururken, havayolu şirketleri birçok uçuşunu iptal etmişti. Yolcular uçuşların iptal olması ve rötardan şikayetçi olurken THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den konuya ilişkin açıklama geldi.

Ekşi, “Takipçilerimiz haklı olarak soruyor. Alınan bunca önleme rağmen kar yağışında hava ulaşımında niçin aksamalar oluyor? Muhtemel sebepleri kolay bir dille izah edelim” diyerek gecikme ve iptallerin sebebini şöyle açıkladı:

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“Kar yağışına bağlı iniş görüş mesafesi limitlerin altına inebiliyor. Kış şartlarında rüzgar hızı daha sık limitlerin üzerine çıkabiliyor. Kar yağışı şiddetine bağlı olarak pist ve park yerlerinin kardan temizlenmesi havalimanının operasyonunun durmasına ve kapasitesinin azalmasına sebebiyet verebilmektedir. Belli aralıklar ile buzlanmaya bağlı pistlerin fren durumu ölçülmektedir. Ölçüm yapılması ve önlem alınması havalimanı operasyon kalitesini düşürebilmektedir. Uçak kanatlarının, yüzeylerinin buzdan arındırılması veya buzlanmanın önlenmesi için uçaklara özel sıvı uygulaması yapılmaktadır. Her bir uçak için yaklaşık 10 dakika süren bu zorunlu tedbir toplam kalkış yapacak uçak sayısını sınırlandırabilmektedir.”

Uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgi THY'nin sitesindeki uçuş durumu sayfasından öğrenilebiliyor.


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