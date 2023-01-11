THY iç hat indirimli bilet fiyatları ne kadar, kampanya ne zamana kadar geçerli? THY iç hat indirimli bilet kampanyasında satışlar başladı

THY iç hat indirimli bilet fiyatları vatandaşlar tarafından yaoğun ilgi görüyor. 399 TL'den başlayan indirimli biletler Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrası satışa çıkarıldı. Peki, THY iç hat indirimli bilet fiyatları ne kadar? THY iç hat indirimli bilet kampanyası ne zamana kadar geçerli?

THY İÇ HAT İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

THY iç hat indirimli bilet fiyatları, THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru sonrası merak konusu oldu.

THY'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre; vatandaşlar bugün (11 Ocak 2023 Çarşamba) ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Eylül Cuma ile 31 Ekim Salı günü arasındaki seyahatlerinde 399 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edebilecekler.

THY İÇ HAT İNDİRİMLİ BİLET KAPMANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

THY iç hat indirimli bilet kampanyası kapsamında avantajlı biletler bugün ve yarın satışa sunulacak.

THY İÇ HAT İNDİRİMLİ BİLET KAPMANYASI KOŞULLARI NELERDİR?

İndirimli biletler 11 Ocak 2023 ve 12 Ocak 2023 tarihlerinde satışa sunulacak. Avantajlı biletler yalnızca 1 Eylül 2023 – 31 Ekim 2023 arasında olan uçuşlar için geçerli olacak.

THY'den yapılan açıklamaya göre; kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, ekonomi kabin uçuşlarında geçerlidir.

THY iç hat indirimli bilet kampanyası kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.

