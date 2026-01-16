THY İletişim Başkanı Yahya Üstün 10 yılı geride bıraktı... Rozetini Türk Hava Yolları 2026 Antalya Zirvesi'nde aldı

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Türk Hava Yolları bünyesinde geçirdiği 10 yılı simgeleyen rozetini, THY 2026 Antalya Zirvesi kapsamında aldı.

Rozet, Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay tarafından takdim edildi.

THY'de 10. yılını dolduran Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rozetin kendisi için anlamını şu sözlerle ifade etti:

"Bu an, benim için sadece bir rozet değil; Türk Hava Yolları’nda geçen 10 yılın emeği, sorumluluğu, heyecanı ve inancının sessiz bir özeti. Türk Hava Yolları 2026 Antalya Zirvesi’nde, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcımız Abdulkerim Cay ’ın takdimiyle bu rozeti alırken; ilk günkü heyecanı, birlikte aşılan zorlukları, paylaşılan başarıları ve bu büyük ailenin parçası olmanın gururunu aynı anda hissettim. Gökyüzüne uzanan bu yolculukta, güven, sadakat ve ortak değerlerle geçen her yıl için şükürle ve aynı sorumluluk bilinciyle yoluma devam ediyorum."