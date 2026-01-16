FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün 10 yılı geride bıraktı... Rozetini Türk Hava Yolları 2026 Antalya Zirvesi'nde aldı

Hem ülkemizin hem de dünyanın en önde gelen markalarından biri olan Türk Hava Yolları'nın İletişim Başkanlığı görevini yürüten Yahya Üstün, kurumda 10 yılını geride bırakırken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ilk günkü heyecanı, birlikte aşılan zorlukları, paylaşılan başarıları ve bu büyük ailenin parçası olmanın gururunu aynı anda hissettim." ifadelerini kullandı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün 10 yılı geride bıraktı... Rozetini Türk Hava Yolları 2026 Antalya Zirvesi'nde aldı

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Türk Hava Yolları bünyesinde geçirdiği 10 yılı simgeleyen rozetini, THY 2026 Antalya Zirvesi kapsamında aldı.

Rozet, Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay tarafından takdim edildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün 10 yılı geride bıraktı... Rozetini Türk Hava Yolları 2026 Antalya Zirvesi nde aldı 1

THY'de 10. yılını dolduran Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rozetin kendisi için anlamını şu sözlerle ifade etti:

"Bu an, benim için sadece bir rozet değil; Türk Hava Yolları’nda geçen 10 yılın emeği, sorumluluğu, heyecanı ve inancının sessiz bir özeti. Türk Hava Yolları 2026 Antalya Zirvesi’nde, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcımız Abdulkerim Cay ’ın takdimiyle bu rozeti alırken; ilk günkü heyecanı, birlikte aşılan zorlukları, paylaşılan başarıları ve bu büyük ailenin parçası olmanın gururunu aynı anda hissettim. Gökyüzüne uzanan bu yolculukta, güven, sadakat ve ortak değerlerle geçen her yıl için şükürle ve aynı sorumluluk bilinciyle yoluma devam ediyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ucuz ürünler şimdi cep yakıyorO ucuz ürünler şimdi cep yakıyor
Hurda Araç Teşviki için tarih verip MTV detayını açıkladı!Hurda Araç Teşviki için tarih verip MTV detayını açıkladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
thy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.