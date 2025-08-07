FİNANS

THY İspanyol devi Air Europa'nın hisselerini almaya hazırlanıyor!

Türk Hava Yolları İspanyol Air Europa'dan hisse alımı için görüşmelerine devam ediyor. THY tarafından yapılan açıklamada, hisse alımı ile ilgilendiklerini ancak o aşamaya gelmediklerini ifade etti.

Ezgi Sivritepe

İspanyol havayolu şirketi Air Europa'da hisse alımı için görüşmeler yürüten THY çok yakında bağlayıcı teklif vermeye hazırlandığını, yönetim kurulu kararı ve onayının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

THY'nin Air Europa'ya olan ilgisinin temelinde THY'nin "değer yaratma" ve "sinerji oluşturma" motivasyonu olduğu belirtilerek; Air Europa'nın Latin Amerika ve İber Yarımadası'nda hem yolcu hem de kargo segmentlerinde çok güçlü bir varlığa sahip olduğu ve bu durumun THY'nin küresel ağını tamamlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

KAP'A BİLDİRMİŞTİ

THY haziran ayında KAP'a yaptığı açıklamada Air Europa'da yatırım ve ortaklık fırsatlarının incelenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan görüşmeler yaptığını duyurmuştu. Air Europa ile ilgilenen diğer havayolu şirketlerinden Air France-KLM geçen hafta yaptığı açıklamada hisse alımından vazgeçtiğini duyurmuştu. Süreçteki bir diğer havayolu Alman Lufthansa da dün Air Europa'da hisse almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

