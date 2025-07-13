THY kabin memuru alımı yapacak

THY, kabin memuru olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. Havayolu şirketinin farklı deneyim ve yetkinlik düzeylerindeki adaylara yönelik hazırladığı dört ayrı Take-Off Cabin ilanı, çalışmak isteyen binlerce aday için önemli bir fırsat sunuyor. İlanlar, hizmet sektörü deneyimi olan, ikinci yabancı dil bilen, daha önce kabin memuru olarak görev yapmış ya da kabin memurluğu mesleğine adım atmak isteyen tecrübesiz adaylar için hazırlandı. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli eğitimlerin ardından THY uçaklarında görev almaya başlayacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar THY’nin resmi kariyer platformu olan kariyer.thy.com adresinden yapılacak başvurular için son tarih, ilan bazlı olarak değişiklik gösterebileceğinden adayların güncel ilan detaylarını düzenli olarak takip etmeleri gerekecek.

FARKLI KATEGORİLERE YÖNELİK DÖRT AYRI FIRSAT

Türk Hava Yolları’nın kabin ekipleri için açtığı Take-Off Cabin ilanları şu şekilde sıralanıyor:

"- Take-Off Cabin (Hizmet sektörü deneyimli) kadın/erkek: En az ön lisans mezunu, hizmet sektöründe en az 2 yıl deneyimi bulunan, iyi derecede İngilizce bilen ve iletişimi güçlü kadın ve erkek adaylara yönelik ilan.