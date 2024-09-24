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  4. THY KAP'a açıklama yaptı: Pakistan Havayollarını hakkında çıkan haberleri yalanladı!

THY KAP'a açıklama yaptı: Pakistan Havayollarını hakkında çıkan haberleri yalanladı!

24.09.2024 17:39
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THY, Pakistan Uluslararası Havayolları'nı almak için görüşmelerde bulunduğu iddialarını yalanladı.

THY KAP'a açıklama yaptı: Pakistan Havayollarını hakkında çıkan haberleri yalanladı!

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan Uluslararası Havayolları'nı almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu'nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

(AA)
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan thy
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