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Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Cari işlemler hesabı 20 ay sonra fazla verdi!

11.08.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haziran ayında cari işlemler hesabında 20 ay sonra fazla verilmiştir." ifadelerini kullanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları....

Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Cari işlemler hesabı 20 ay sonra fazla verdi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından "Haziran ayında cari işlemler hesabında 20 ay sonra fazla verilmiştir." ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıklanmıştır. Bir önceki yılın Haziran ayında 2,6 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yıl Haziran ayında 674 milyon dolar fazla vermiştir. Böylelikle Ekim 2021'den bu yana ilk kez aylık fazla verilmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5,6 milyar dolar fazla vermiştir.

Haziran ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının %42,5 azalarak 3,7 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur. Hizmet ihracatımız %11,9 artışla 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan gelirler %18,5 oranında artarak 4,8 milyar dolar olmuştur. Hizmet ihracatımız yıllıklandırılmış olarak Haziran ayında 97,3 milyar dolar ile rekor tazelemiştir.

Önümüzdeki dönemde cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ekonomimizdeki önemli bir yapısal dönüşüm alanı olarak cari işlemler hesabındaki kalıcı iyileşme, makro-finansal istikrarı kuvvetlendirerek inovasyon odaklı yatırım ve üretim, ihracat, istihdam önceliklerimiz kapsamında sürdürülebilir refah artışı için önemli bir kazanım olacaktır."

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Merkez Bankası

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