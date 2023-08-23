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Ticaret Bakanı Bolat kamu bankalarını övdü! Özel bankalara böyle seslendi: ‘Başka çareleri yok, mecburlar…’

23.08.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketlerin finansmana erişim konusunda her fırsatta dile getirdiği sorunlar İSO Ağustos ayı olağan meclis toplantısında yeniden gündeme getirildi. Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamu bankalarının son 10 yılda harika işler yaptığını kaydederek özel bankalara çağrıda bulundu. Sadece tüketimi finanse eden değil, aynı zamanda yatırımı, üretimi ve ihracatı finanse eden bir bankacılığa dönmeye mecbur olacağını söyleyen Bolat, "Başka çarelerinin olmadığını görecekler" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat kamu bankalarını övdü! Özel bankalara böyle seslendi: ‘Başka çareleri yok, mecburlar…’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Ekonomiyi Yeniden Yapılandırmaya Yönelik İstişareler ve Orta Vadeli Program (OVP) Öncesi Süreçte Sanayi/İhracat Dünyamızın Sorunları ve Çözüm Önerilerini Değerlendirmek" konulu Ağustos ayı meclis toplantısına katıldı.

ÖZEL BANKALARA SESLENDİ

Bolat burada bankacılık sektörüne ilişkin çok önemli bir mesaj verdi. Bakan Bolat özel bankaların önümüzdeki aydan itibaren sadece tüketimi finanse eden değil, aynı zamanda yatırımı, üretimi ve ihracatı finanse eden bir bankacılığa dönmeye mecbur olacağını söyledi ve 'başka çarelerinin olmadığını görecekler' ifadelerini kullandı.

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"İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak, finansman imkanlarını genişletmek için Bakanlık olarak var gücümüzle çalışıyoruz. İGE AŞ tarafından bugüne kadar 10 bini aşkın ihracatçımıza 40,5 milyar TL'lik kefalet sağlanmış olup 2023 sonu itibarıyla 90 milyar TL'lik krediye kefalet sağlanmasını hedefliyoruz. Eximbank vasıtasıyla da ihracatçılarımıza 2022 yılında 45 milyar dolar, 2023 yılı ilk 7 ayında toplam 22,6 milyar dolar destek sağlanmıştır" diyen Bakan Bolat, "Bununla da kalmayarak, Eximbank'ın sermayesi 6,8 milyar TL artırılmış ve önümüzdeki dönemde ihracatçılarımıza daha fazla kredi verme imkanı sağlanmıştır. Yani yüzde 40 sermaye artışıyla sağladığımız bu 6,8 milyar lira, çarpan etkisiyle en az 70 milyar liralık kaynak olmuş oldu. Eximbank'ın kaynakları artınca finansman imkanları bakımından özel bankalar da kendilerini yarışa girmeye mecbur hissetti. Son 10 yıldır kamu bankaları harika işler yaptı. Türkiye ekonomisinin finansman ihtiyaçlarını destekleme ve mega projelerin desteklenmesi noktasında bütün imkanlarını kullandılar. Özel bankalar da artık bu rekabetin içerisinde olurlar" şeklinde açıklamada bulundu.

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Bolat ayrıca, Bakanlığın sağlamış olduğu desteklerin yanı sıra Merkez Bankası'nın da ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla son dönemde aldığı kararları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"OVP, EKONOMİNİN YENİ ÇIPASI OLACAK"

Küresel ekonomideki bu kırılgan seyir nedeniyle uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini işaret eden Bolat, Türkiye ekonomisinin ise küresel düzeyde yaşanan tüm bu olumsuzluklara ve büyük deprem felaketine rağmen son 11 çeyreklik kesintisiz büyüme performansını sürdürdüğünü kaydetti.

Bolat, Eylül ayının ilk yarısı içerisinde açıklaması planlanan OVP'nin ise ekonominin yeni çıpası olacağını belirtti.


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