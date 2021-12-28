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Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatta büyük rekor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

28.12.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak." dedi.

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatta büyük rekor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak." dedi.

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