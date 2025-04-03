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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan dikkat çeken boykot açıklaması! "Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı."

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.04.2025 13:09
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan Çarşamba günü için yapılan boykot çağrılarına ilişkin X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklamada bulundu. Bolat, boykot çağrılarının karşılık bulmadığını belirterek, "Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan dikkat çeken boykot açıklaması! "Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı."

2 Nisan 2025’te sosyal medya üzerinden yapılan “alışveriş yapmama” çağrılarıyla gündeme gelen boykot girişimi, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre beklenen etkiyi yaratmadığı gözlemlenmişti. BKM’nin saat 00.00 ile 17.00 arasındaki verilerine göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kartlı alışveriş tutarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye çıkarak ikiye katlandığı açıklanmıştı.

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Böylece, 2 Nisan boykotunun yapıldığı gün, sadece bir gün öncesini değil, Mart ayındaki bazı Çarşamba günlerinin harcama ortalamalarını da geçtiği duyurulmuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da konuya ilişkin X (eski adıyla twitter) platformu üzerinden açıklama yaptı.

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"HALKIMIZ BOYKOTÇULARI HÜSRANA UĞRATTI"

“Türkiye ekonomisi kazandı” ifadesini kullanan Bolat, 2 Nisan tarihinde yalnızca 00:00-17:00 saatleri arasında 28 milyar TL’lik kartlı alışveriş yapıldığını, bu rakamın bir gün önce yani 1 Nisan'daki 14 milyar TL’lik harcamanın tam iki katı olduğunu vurguladı.

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Bolat paylaşımında, “Halkımız milli ekonomiye, esnafa, yerli ve milli markalarına sahip çıkarak boykotçuları hüsrana uğrattı” dedi. Bayram sonrası olmasına rağmen alışverişin normalin üzerine çıktığını kaydeden Bolat, bu sonuçların halkın ekonomiye olan güvenini ve desteğini açıkça gösterdiğini belirtti.

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"EKONOMİYE DARBE GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALMIŞTIR"

Ticaret Bakanı açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma çabaları ve ekonomiye darbe girişimleri sonuçsuz kalmıştır” diyen Bolat, “Boykot çağrılarına rağmen halkımızın gösterdiği dayanışma, iş dünyasının sahiplenmesi ve hükümetimizin çabalarıyla milli ekonomi kazandı” ifadelerine yer verdi.

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Ticaret Bakanlığı market boykot alışveriş ömer bolat
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