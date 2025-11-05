FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiasına sert tepki!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın "Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığı" iddiasına ilişkin, "Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiasına sert tepki!

Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesine yönelik görüşme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Görüşmeler sırasında CHP'li Ocaklı'nın "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiası üzerine tepki gösteren Bolat, şunları söyledi:

"Bunu bugün hiçbir milletvekilimiz muhalefet sıralarında dahi konuşmadılar ancak Tahsin Ocaklı milletvekilimiz, bile bile inanmadığı halde bu yalanı tekerrür etti." diye konuştu. Söz konusu iddiayı "reddettiğini" ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Bugün Bakanlığımızda 24 bin 500 kişi çalışıyor. Bir kişiyi bulsun, ticaret yapıldığını ispat etsin. İsrail bize husumetle yaklaşıyor, düşmanlık ediyor. Filistinliler yaptığımız hizmetler ve onlara desteklerimiz için teşekkür ediyor. Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz. Yalan söylemek kişilik bozukluğudur."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
THY'den SunExpress ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama!THY'den SunExpress ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama!
Bir asgari ücret resti daha! Onlar da isyan ettiBir asgari ücret resti daha! Onlar da isyan etti

Anahtar Kelimeler:
ömer bolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.