FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: 1 milyar 225 milyon lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı’ndan piyasa düzenlemesine yönelik 5 aylık denetimlerin hakkında bilgi verdi. Denetimler kapsamında yaklaşık 240 bin firma ve 14,2 milyon ürün denetlendiği öğrenilirken, 1 milyar 225 milyon tl idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı: 1 milyar 225 milyon lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk beş ayında 239 binden fazla firmada gerçekleştirdiği denetimlerde, tüketici haklarını ihlal eden ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere 1,23 milyar TL idari para cezası uyguladı.

Mayıs ayında yapılan denetimlerde, 9.191 firma incelendi ve 519 firmaya toplam 58,1 milyon TL ceza uygulandı. Böylece yılın ilk beş ayında sadece bu alandaki ceza tutarı 453 milyon TL'yi geçti.

50 BİNİ AŞKIN DENETİM

Bakanlık, yılın ilk beş ayında 50 bin 468 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Aykırılık tespit edilen 1.626 kişi ve kuruluşa toplam 453,6 milyon TL ceza verildi.

En yüksek ceza kalemleri şöyle oldu:

Haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri: 232,2 milyon TL

Fahiş fiyat uygulamaları: 139,9 milyon TL

Emlak sektörü: 41,8 milyon TL

Kuyum sektörü: 16,5 milyon TL

Otomotiv sektörü: 8 milyon TL

Tüketici denetimlerinde 255 milyon TL ceza

Tüketici sözleşmeleri, reklamlar ve ürün güvenliği başlıklarında yürütülen denetimlerde 13 bin 264 kişi ve kurum incelendi. Bu denetimler sonucunda 950 kişi ve kuruluşa toplam 255,2 milyon TL ceza uygulandı.

Tüketici sözleşmelerine aykırılıklar: 110,1 milyon TL

Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 125,3 milyon TL

Ürün güvenliği denetimleri: 19,8 milyon TL

İSTANBUL İLK SIRADA

Ticaret İl Müdürlükleri, 81 ilde 175 bin 366 firmayı denetledi. Aykırılık tespit edilen 39 bin 628 firmaya toplam 516,9 milyon TL idari para cezası verildi. Sadece mayıs ayında 28 bin 910 firma ve 2,5 milyon ürün denetlenirken, 6 bin 459 firmaya 120,8 milyon TL ceza kesildi.

İstanbul'da: 4 milyon 457 bin 845 ürün denetlendi, 115 bin 833 uygunsuz ürün tespit edilerek 374,9 milyon TL ceza kesildi.

Antalya: 2 milyon 137 bin 218 ürün denetlendi

Ankara: 1 milyon 845 bin 583 ürün denetlendi

Rekabet Kurumu'ndan 5 ayda 5,2 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu ise 2025'in ilk beş ayında gıda, finans, sigorta, kimya ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 125 firmaya toplam 5,2 milyar TL ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, enflasyonla mücadele, piyasa dengesinin korunması ve tüketici haklarının güçlendirilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Sürücüler dikkat: 4 günde yarım milyondan fazla ceza kestiYapay zeka kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Sürücüler dikkat: 4 günde yarım milyondan fazla ceza kesti
80 liradan 120 liraya kadar yükseliyor!80 liradan 120 liraya kadar yükseliyor!

Anahtar Kelimeler:
Ceza Ticaret Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Gizlenip vatandaşın arasına karışacaklar

Gizlenip vatandaşın arasına karışacaklar

Vatandaş el mahkum olunca ödüyor, yüzde 100'e varan zam...

Vatandaş el mahkum olunca ödüyor, yüzde 100'e varan zam...

Araç sahipleri heyecanla bekliyordu! Bu gece yarısı fiyatlar değişti...

Araç sahipleri heyecanla bekliyordu! Bu gece yarısı fiyatlar değişti...

Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

Otomobil sektöründe yeni kriz! Gelecek haftalar işaret edildi

Otomobil sektöründe yeni kriz! Gelecek haftalar işaret edildi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.