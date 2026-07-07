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Ticaret Bakanlığı açıkladı! Son 2,5 yılda 28,7 milyar liralık ceza

Ticaret Bakanlığı, son 2,5 yılda gümrük ve dış ticaret denetimleri kapsamında 28,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Son 2,5 yılda 28,7 milyar liralık ceza

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçmiş dönemlere ait gümrük ve dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygunluğuna yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, gerçekleştirilen kontrollerin, dış ticaret işlemlerini kurallara uygun şekilde yürüten firmaların haklarını korumayı amaçladığı belirtilirken, sonradan kontrol firma denetimleri ve ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında son 2,5 yılda 28,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek usulsüz gümrük ve dış ticaret işlemlerine izin verilmediği vurgulandı.

SON 2,5 YILDA 28,7 MİLYAR LİRALIK CEZA KARARI

Açıklamada, yürütülen kontroller sonucunda alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kontroller sonucunda, 2024 yılında 5,5 milyar lira ikincil kontrol ve 1,3 milyar lira sonradan kontrol olmak üzere, 2023'e göre yüzde 98 artışla toplam 6,8 milyar lira, 2025'te 11,8 milyar lira ikincil kontrol ve 1,8 milyar lira sonradan kontrol olmak üzere bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 yükselişle 13,6 milyar lira, bu yılın ilk 6 ayında ise 6,5 milyar lira ikincil kontrol ve 1,8 milyar lira sonradan kontrol olmak üzere geçen yıla göre yüzde 43 artışla toplam 8,3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi."

RİSKLİ BEYANNAMELER İLERİ ANALİTİK YÖNTEMLERLE BELİRLENİYOR

Açıklamada, denetim çalışmalarının Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilerek, yüz binlerce firma ile milyonlarca gümrük beyannamesi arasından riskli olanların belirlenmesinde yetişmiş insan kaynağının yanı sıra Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS), İkincil Kontrol Alarm Sistemi (İKAS), Dahilde İşleme Kontrol Programı (DİKOP) ve Kıymet Alarm Sistemi (KIYAS) gibi ileri veri analitiği tekniklerinden yararlanıldığı aktarıldı.

Riskli olduğu tespit edilen firmaların Bakanlık müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine alındığı, şüpheli gümrük beyannamelerinin ise 18 bölge müdürlüğünün kontrol şubeleri tarafından ikincil kontrol incelemesine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin kurallara uygun gerçekleştirilmesi ve vergi gelirleri üzerindeki kayıp kaçağın en aza indirilmesi amacıyla yürütülen söz konusu kontroller, önümüzdeki dönemlerde de en etkin şekilde uygulanmaya devam edecektir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Ticaret Bakanlığı gümrük Dış ticaret denetim idari para cezası
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