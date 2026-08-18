Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: 7 aylık tablo ortaya çıktı

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin denetim sonuçlarını açıkladı. Bakanlık tarafından bu dönemde 282 bin 153 firma ile 34,3 milyona yakın ürün denetlenirken, mevzuata aykırılık belirlenen işletme ve ürünler için toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Temmuz ayındaki piyasa denetimlerinde ise İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişi mercek altına alındı. Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı işlem tespit edilen 4 bin 686 kişi ve kuruluşa toplam 633,4 milyon lira idari para cezası verildi.

FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARINA 400 MİLYON LİRALIK CEZA

Söz konusu cezaların dağılımında fahiş fiyat uygulamaları öne çıktı. Bu alandaki aykırılıklar nedeniyle yaklaşık 400 milyon TL ceza kesilirken, otomotiv sektörüne yönelik denetimlerde 135 milyon TL, emlak sektöründe 34,4 milyon TL ve kuyum sektöründe 11,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığının ilk 7 aya ilişkin denetim bilançosunda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün çalışmaları da yer aldı. Genel Müdürlük tarafından 31 bin 446 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 1.206 gerçek ve tüzel kişiye toplam 613,5 milyon TL ceza kesildi.

81 İLDE BİNLERCE FİRMA DENETLENDİ

Denetimler 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla da sürdürüldü. Bu kapsamda 201 bin 972 firma kontrol edilirken, kurallara aykırı uygulama tespit edilen 39 bin 547 firmaya toplam 627,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlığın temmuz ayı piyasa denetim bilançosunda yer alan verilere göre, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişiye yönelik denetimlerde 4 bin 686 gerçek ve tüzel kişide mevzuata aykırılık belirlendi. Bu işletme ve kişilere toplam 633,4 milyon TL ceza uygulandı.

REKABET KURUMUNDAN 17,2 MİLYAR LİRALIK CEZA

Açıklamada Rekabet Kurumunun 2026 yılının ilk 7 ayındaki işlemlerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Kurum tarafından bu dönemde 218 firmaya toplam 17,2 milyar TL idari para cezası uygulandı.

Böylece Ticaret Bakanlığının kendi denetimleri kapsamında yılın ilk 7 ayında uyguladığı toplam 1 milyar 874 milyon liralık idari para cezasının yanı sıra, Rekabet Kurumu tarafından 218 firmaya kesilen 17,2 milyar TL'lik ceza da piyasa denetimlerindeki bilanço içerisinde yer aldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır