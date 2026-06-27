Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Festivaller esnafa zarar vermeyecek

Ticaret Bakanlığı, perakende sektörüne yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren yeni bir taslak hazırladı. Düzenlemeyle son yıllarda yaygınlaşan tekstil alışveriş festivalleri ilk kez yasal çerçeveye alınacak.

VALİLİK KARARIYLA DURDURULABİLECEK

Festival düzenlemek isteyen organizatörler en az iki ay önceden izin almak zorunda olacak. Kurallara aykırı düzenlenen organizasyonlar ise valilik kararıyla durdurulabilecek. Ayrıca festivale katılan işletmelerin en az yüzde 20’sinin organizasyonun yapıldığı il, ilçe veya bölgede faaliyet göstermesi şartı getirilecek.

YEREL ESNAFIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Böylece yerel esnafın ve bölge ticaretinin korunması hedefleniyor. Taslakta yerli üretimi destekleyecek yeni uygulamalar da yer aldı.

Buna göre zincir mağazalarda ayakkabı, hazır giyim, oyuncak ve kırtasiye ürünleri için ayrılan raf alanlarının en az yüzde 20’si yurt içinde üretilen ürünlere tahsis edilecek.

Yöresel ürün raflarında ise kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlere öncelik verilecek ve bu ürünler yöresel ürün kapsamına alınacak.

Düzenlemede yalnızca perakende işletmeleri değil, üretici ve tedarikçiler de kapsama alınıyor. Tarım ve gıda ürünlerinde ödeme sürelerinin takibi elektronik sistem üzerinden yapılacak, denetimler ise tedarik zincirinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilecek.