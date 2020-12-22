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Ticaret Bakanlığı duyurdu! 283 firmaya 9 milyon 645 bin TL ceza kesildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 12:01 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı 81 ilde fahiş fiyat denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. 283 firmaya 9 milyon 645 bin TL ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! 283 firmaya 9 milyon 645 bin TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı 81 ilde fahiş fiyat denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. 283 firmaya 9 milyon 645 bin TL ceza kesildi.

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