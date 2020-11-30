FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanlığı duyurdu! SMS’lerde yeni dönem ertelendi

Ticaret Bakanlığı duyurdu! SMS’lerde yeni dönem ertelendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.11.2020 17:05 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, hizmet sağlayıcıların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) kaydolma ve mevcut onaylarını yükleme tarihinin ertelendiğini açıkladı. Uygulama ile firmaların reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postalarında tüketici onayının alınmasını amaçlanıyordu.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! SMS’lerde yeni dönem ertelendi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcıların İYS'ye kaydolmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını aktarmaları gereken son tarihin 1 Aralık olarak belirlendiği anımsatıldı.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük hayattaki olumsuz etkilerinin devam ettiği ve iş süreçlerinde bazı aksamalar yaşanmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, hizmet sağlayıcısı farklı sektörlerde bulunan işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından İYS'ye ilişkin tarihlerin ertelenmesi talepleri Bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımızca bu talepler dikkate alınarak işletmelerimizi mağdur etmemek amacıyla hizmet sağlayıcıların İYS'ye kaydolma ve onay yükleme tarihi ertelenmiştir. Buna göre, 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihine, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiştir."

İYS NEDİR?

İYS, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, TOBB tarafından sunulan bir veri tabanı sistemi.

Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Dünyanın en büyüğü olacak!Dünyanın en büyüğü olacak!
Memur adayları dönüş bekliyor!Memur adayları dönüş bekliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'
'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'
Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi
Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
Bakan duyurdu! Ödemeler 4 Aralık'ta yapılacak
Bakan duyurdu! Ödemeler 4 Aralık'ta yapılacak
Suyu ve tanesi korona düşmanı! Talep patladı, yok satıyor
Suyu ve tanesi korona düşmanı! Talep patladı, yok satıyor
Araç sahiplerini ilgilendiren önemli uyarı! Yarından itibaren zorunlu olacak
Araç sahiplerini ilgilendiren önemli uyarı! Yarından itibaren zorunlu olacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Kervan Gıda halka arza başladı!
Kervan Gıda halka arza başladı!
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?
1915 Çanakkale Köprüsü için çalışmalar devam ediyor! Eyfel Kulesi'ni geçti
Dünyanın en büyüğü olacak!
TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü
TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu! Yarın başlıyor
Yarın başlıyor! 776 lira cezası var
Psikoteknik belgesi 31 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geliyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?
3600 ek göstergede son durum

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.