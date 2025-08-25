Ticaret Bakanlığı ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerini denetledi

Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Ankara'da da bir kırtasiyeye giden ekipler, "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi kapsamında fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yaptı.

Ekipler başta öğrencilerin sıklıkla kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketini inceledi. Ayrıca etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olup olmadığı ekipler tarafından kontrol edildi.

UYGUNSUZ ÜRÜNLER İÇİN CEZA

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, planlama kapsamında fiyat, menşe, fiyat değişim tarihini kontrol ettiklerini bildirdi. Ürün Türkiye'de üretildiyse yerli üretim logosunun olup olmadığını incelediklerini belirten ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürün tespitinde tutanak tutulduğunu ve Bakanlık tarafından ürün başına ceza uygulandığını ifade etti.

Bakanlık ekipleri, denetimlerine artırarak devam edecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır