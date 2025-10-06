FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ticaret Bakanlığı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışlarını denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, bazı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışına yönelik denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışlarını denetledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bazı işletmelerde fahiş fiyatlı su satışı yapıldığı yönünde şikayetler üzerine harekete geçildi.

Ticaret il müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler doğrultusunda, işletmelerin giriş kapısında ve masalarda menü bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Masalardaki menü fiyatları ile kapı girişlerinde yer alan fiyatlar karşılaştırıldı, şikayete konu olan su fiyatlarına yönelik inceleme yapıldı.

SULARIN SON ÜÇ AYA AİT ALIŞ FATURASI İNCELENDİ!

Bu kapsamda Aksaray'da bazı kafe ve lokantalarda incelemelerde bulunan ekipler, şikayete konu suların son üç aya ait alış faturalarını talep etti ve firmalardan savunma istedi.

İşletmelerden savunmaların gelmesinin ardından sahada düzenlenen belgeler, bu savunmalar ve diğer belgeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek.

Fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere, kurulca 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar para cezası uygulanabilecek.

Öte yandan, Aksaray'daki bazı işletmelerde masa menülerinde mevzuat uyarınca fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edildi. Bu kapsamda tutulan tutanaklar incelendikten sonra aykırılık nedeniyle 3 bin 166 lira idari para cezası verilebilecek.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik gemi yanaştıKapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik gemi yanaştı
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE eylülde aylık yüzde 2,71 arttıMevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE eylülde aylık yüzde 2,71 arttı

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.