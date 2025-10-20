Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 2,1 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 9 ayında fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara yönelik piyasa denetimleri sonucunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakanlık verilerine göre, 426 binden fazla firma ve 26,9 milyon ürün denetlenirken, toplam 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı.

EN FAZLA CEZA HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA

Bakanlığın iç denetim raporuna göre, 2025'in ilk 9 ayında yürütülen kontroller kapsamında otomotiv, emlak, kuyum, gıda ve elektronik sektörleri dahil olmak üzere 94 bini aşkın işletme incelendi. Bu denetimlerde 4 binden fazla kişi ve firmaya toplam 773 milyon TL ceza kesildi.

• Haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri: 290,1 milyon TL

• Fahiş fiyat uygulamaları: 254,5 milyon TL

• Kuyum sektörü: 108,6 milyon TL

• Emlak sektörü: 86,4 milyon TL

• Otomoiv sektörü: 88,6 milyon TL

• Elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34,7 milyon TL

492 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk 9 ayında 25.462 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 1.650 kişi ve firmaya toplam 491.839.017 TL idari para cezası kesildi. Bu cezaların dağılımı denetim alanlarına göre şöyle gerçekleşti:

• Tüketici sözleşmeleri (Ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil vb.): 266.597.681 TL

• Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 188.716.434 TL

• Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimleri: 36.524.902 TL



EN FAZLA DENETİM İSTANBUL'DA

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2025 yılının ilk 9 ayında 306.756 firma denetlenirken, aykırılık tespit edilen 66.447 firmaya toplam 833.814.709 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin en yoğun olduğu ve ürün bazında en çok cezanın kesildiği iller de açıklandı:

• İstanbul: 7.711.150 ürün denetlenirken, 155.152 ürün için 562.287.915 TL idari para cezası kesildi.

• Ankara: 4.519.643 ürün denetlendi.

• Antalya: 3.953.429 ürün denetlendi.



REKABET KURUMU NE KADAR CEZA KESTİ?

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Rekabet Kurumu'nun da 2025'in ilk 9 ayında 191 firmaya 7,6 milyar TL idari para cezası uyguladığını duyurdu. Geçen yıl bu rakam 7,7 milyar TL olarak kaydedilmişti. Cezaların ağırlıklı olarak gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimya sektörlerinde yoğunlaştığı belirtildi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık, denetimlerin hedefinin piyasa istikrarını korumak ve tüketicilerin refahını güvence altına almak olduğunu vurguladı:

"Enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında iç piyasa dengesini korumak, dürüst ticaret erbabını desteklemek ve tüketicilerimizin huzurunu güvence altına almak için denetim faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürüyoruz."