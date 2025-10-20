FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 2,1 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 9 ayında (Ocak–Eylül) fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara yönelik piyasa denetimlerini açıkladı. Buna göre, 26,9 milyon ürünü denetleyerek toplam 2.1 milyar TL idari para cezası uyguladı. En yüksek ceza dilimi 290,1 milyon TL ile haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri ihlallerine verildi. Öte yandan Rekabet Kurumu da aynı dönemde 7,6 milyar TL ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 2,1 milyar TL ceza
Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 9 ayında fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara yönelik piyasa denetimleri sonucunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakanlık verilerine göre, 426 binden fazla firma ve 26,9 milyon ürün denetlenirken, toplam 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı ndan 9 ayda 2,1 milyar TL ceza 1

EN FAZLA CEZA HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA

Bakanlığın iç denetim raporuna göre, 2025'in ilk 9 ayında yürütülen kontroller kapsamında otomotiv, emlak, kuyum, gıda ve elektronik sektörleri dahil olmak üzere 94 bini aşkın işletme incelendi. Bu denetimlerde 4 binden fazla kişi ve firmaya toplam 773 milyon TL ceza kesildi.

• Haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri: 290,1 milyon TL
• Fahiş fiyat uygulamaları: 254,5 milyon TL
• Kuyum sektörü: 108,6 milyon TL
• Emlak sektörü: 86,4 milyon TL
• Otomoiv sektörü: 88,6 milyon TL
• Elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34,7 milyon TL

Ticaret Bakanlığı ndan 9 ayda 2,1 milyar TL ceza 2

492 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk 9 ayında 25.462 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 1.650 kişi ve firmaya toplam 491.839.017 TL idari para cezası kesildi. Bu cezaların dağılımı denetim alanlarına göre şöyle gerçekleşti:

• Tüketici sözleşmeleri (Ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil vb.): 266.597.681 TL
• Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 188.716.434 TL
• Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimleri: 36.524.902 TL
Ticaret Bakanlığı ndan 9 ayda 2,1 milyar TL ceza 3

EN FAZLA DENETİM İSTANBUL'DA

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2025 yılının ilk 9 ayında 306.756 firma denetlenirken, aykırılık tespit edilen 66.447 firmaya toplam 833.814.709 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin en yoğun olduğu ve ürün bazında en çok cezanın kesildiği iller de açıklandı:

• İstanbul: 7.711.150 ürün denetlenirken, 155.152 ürün için 562.287.915 TL idari para cezası kesildi.
• Ankara: 4.519.643 ürün denetlendi.
• Antalya: 3.953.429 ürün denetlendi.
Ticaret Bakanlığı ndan 9 ayda 2,1 milyar TL ceza 4

REKABET KURUMU NE KADAR CEZA KESTİ?

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Rekabet Kurumu'nun da 2025'in ilk 9 ayında 191 firmaya 7,6 milyar TL idari para cezası uyguladığını duyurdu. Geçen yıl bu rakam 7,7 milyar TL olarak kaydedilmişti. Cezaların ağırlıklı olarak gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimya sektörlerinde yoğunlaştığı belirtildi.
Ticaret Bakanlığı ndan 9 ayda 2,1 milyar TL ceza 5

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık, denetimlerin hedefinin piyasa istikrarını korumak ve tüketicilerin refahını güvence altına almak olduğunu vurguladı:
"Enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında iç piyasa dengesini korumak, dürüst ticaret erbabını desteklemek ve tüketicilerimizin huzurunu güvence altına almak için denetim faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürüyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Ocak 2026'da yürürlükte! Ömür boyu yenileme garantisi olacak1 Ocak 2026'da yürürlükte! Ömür boyu yenileme garantisi olacak
Asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan yeni asgari ücret için tahmin! Kritik gün yarınAsgari ücreti nokta atışı bilen bankadan yeni asgari ücret için tahmin! Kritik gün yarın

Anahtar Kelimeler:
Ceza Ticaret Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.