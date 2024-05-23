Ticaret Bakanlığı'ndan ceza yağdı! 'Anne tarifi' ifadesi başlarını yaktı!

Ticaret Bakanlığı'ndan tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdırdı. 5 ayda yaklaşık 108 milyon TL ceza verildi. 'Anneler tarafından hazırlanan ürünlere eş değer olduğu vurgusu yapan' ifadelerin kullanımının aykırı olduğu belirtilerek bu reklamlar için durdurma cezası verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Reklam Kurulu'nun 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 345 Sayılı toplantısında 119 adet dosyadan 110'u mevzuata aykırı bulunurken, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

"ANNE TARİFİ" İFADESİNE DURDURMA CEZASI

Hızlı tüketim ürünlerinin tanıtımlarında 'anneler tarafından hazırlanan ürünlere eş değer olduğu vurgusu yapan' ifadelerin kullanımının aykırı olduğuna karar verildi.

Reklamlara ilişkin durdurma cezası verildi. "





