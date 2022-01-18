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Ticaret Bakanlığı'ndan dev şirkete men! Faaliyetleri durduruluyor

18.01.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanırken 15 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan dev şirkete men! Faaliyetleri durduruluyor

Ticaret Bakanlığı, KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim Ltd. Şti.'ye mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle bir ay faaliyetten men cezası verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim Ltd. Şti. bir ay faaliyette bulunamayacak.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.


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