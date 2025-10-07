FİNANS

Ticaret Bakanlığı'ndan "Dış Ticaret Beklenti Anketi"

Ticaret Bakanlığının yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azalarak 105,3'e düşerken, ithalat beklenti endeksi 0,3 puan artışla 115,1'e yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 0,2 puan azaldı. Yılın üçüncü çeyreğinde 105,5 seviyesinde olan endeks, son çeyrekte 105,3'e geriledi.

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise 6,4 puan artış gösterdi.

Söz konusu endeksi, bir önceki çeyreğe göre gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi artış yönünde, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi azalış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

Bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan artarak 115,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 puan arttı.

İthalat beklenti endeksini, bir önceki çeyreğe kıyasla gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi azalış yönünde, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

