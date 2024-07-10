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Ticaret Bakanlığı’ndan gurbetçiler için karar! Yurda gelişlerde yeni tedbir: İki katına çıkarıldı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.07.2024 09:44
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Gümrük sınır kapılarında yaz dönemi yolcu geçişleri ile ilgili tedbirler Ticaret Bakanlığı tarafından tek tek açıklandı. Bu kapsamda Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde 12 olan yolcu giriş peronu 24 işlem noktasına çıkartıldı. Ayrıca gümrük işlemleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler de alınarak güvenlik tedbirleri de artırıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan gurbetçiler için karar! Yurda gelişlerde yeni tedbir: İki katına çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı gümrük sınır kapılarında yaz dönemi yolcu geçişleri ile ilgili tedbirleri açıkladı. 2024 yaz döneminde gurbetçi vatandaşların yurda gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule Gümrük kapılarında gümrük kapısından yolcu geçişlerinin rahatlatılması için çeşitli tedbirler alındı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

“Malumları olduğu üzere, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız yaz tatili dönemlerinde ülkemize yabancı plakalı kara taşıtları ile gelmekte ve özellikle Haziran-Ağustos döneminde Yunanistan ve Bulgaristan'la olan gümrük kapılarımızda yolcu ve taşıt giriş-çıkış yoğunluğu yaşanmaktadır. Ancak 2023 yaz döneminde gerek Ticaret Bakanlığı gümrük personeli sayısı gerekse İçişleri Bakanlığı görevli personel sayısı arttırılarak, gurbetçilerimizin yurda girişlerinde ve dönüşlerinde sıkıntı çekmeden işlemlerini yaptırmalarını sağlamıştık.

Ticaret Bakanlığı olarak, 2024 Yaz döneminde gurbetçi vatandaşlarımızın yurda gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle; özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule Gümrük kapılarında gümrük kapısından yolcu geçişlerinin rahatlatılması amacıyla çeşitli tedbirler almış bulunmaktayız.

YOLCU GİRİŞ PERONLARI İKİ KATINA ÇIKARILDI

Bu çerçevede, başka bölgelerden çok sayıda personel takviyesi yapıldı. Kapıkule'de tüm peronlardan geçisin sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük İşlemlerinin yapılması için pasaport polisinin de takviyesinin yapılması ile yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı. Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde 12 olan yolcu giriş peronu 24 işlem noktasına çıkartıldı. İşlemlerde herhangi bir aksama olmaması adına Gümrük ve Emniyet personeline kumanya verilerek hizmetin 24 saat süresince aksamaması sağlandı.

PTT VE ZİRAAT BANK MOBİL HİZMET ARAÇLARI KONUMLANDIRILDI

Bununla birlikte, yurt dışından ülkemize gelecek vatandaşlarımız için tüm kapılarımızdaki anlık yoğunluk durumunu takip edebilecekleri kamera görüntüleri 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Ayrıca, PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları Kapıkule Gümrük Kapısında konumlandırılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilave Saymanlık vezneleri açılmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, gümrük işlemleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler alınmış olup, Jandarma ve Emniyet birimlerince de gümrük sahalarında gerekli güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımız için gümrük sahalarında dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm sosyal alanlar oluşturulmuş olup, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri ile ilgili (Yol çizgileri, yön levhaları, dubalar) düzenlemeler yapılarak, hızlı ve güvenlikli bir geçiş için gerekli tüm önlemler alınmıştır.”

Express


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