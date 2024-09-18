FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaret açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaret açıklaması

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.09.2024 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, X hesabı üzerinden İsrail ile ticaret hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail için gümrük sistemi kapalıdır" cümlelerini kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaret açıklaması

Ticaret Bakanlığı X hesabı üzerinden İsrail ile ticaret konusunda basın açıklaması yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada, "ülkemiz 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurmuştur. Buna rağmen bazı basın organlarında bu konuda gerçekleri çarpıtan, mesnetsiz, manipülatif haberler yapılması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur" ifadeleri kullanılarak açıklamanın sebebi anlatıldı.

Bakanlığın paylaştığı basın açıklaması şu şekilde:

"Bilindiği gibi, İsrail’in Filistin’e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı vahşi saldırıları, Filistin’de gerçekleştirdiği katliam, insani felaket ve fiziki yıkım sonrası, ülkemiz 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurmuştur. Buna rağmen bazı basın organlarında bu konuda gerçekleri çarpıtan, mesnetsiz, manipülatif haberler yapılması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Esasen ülkemiz, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in insanlık dışı saldırılarının durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması için en üst düzeyde girişimlerde bulunmuş, diplomasinin tüm araçlarını en yoğun çaba ile kullanmış ve Filistin’e en çok insani desteği sağlayan ülke olmayı sürdürmüştür.

Bununla birlikte hükümetimiz, İsrail’in saldırılarını durdurmaya yönelik politikalarının bir devamı olarak da İsrail ile ticareti 7 Ekim tarihinden sonra, aylık ticaret rakamlarından görülebileceği gibi, önce yavaşlatmıştı. Akabinde 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren 54 grupta 1019 farklı ürünlerde Türkiye’den İsrail’e ihracatı durdurmuştuk. Nihayet aşamalı bir şekilde hayata geçirdiğimiz bu adımların bir devamı olarak, İsrail hükümetinin uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakması ve Gazze’nin içine insani yardımlarımızı engellemesi üzerine, hükümetimiz 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tamamen durdurmuştur.

Alınan bu kararın, İsrail Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes ilan edene, Gazze’deki halkın ihtiyaçları için yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye ve Gazze’de yeniden imar faaliyetlerinin başlamasına müsaade edilinceye kadar kararlı bir şekilde uygulanacağı vurgulanmıştır.

2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi, veyahut İsrail’den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır.

İhracat ve ithalat rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayınlanmaktadır.

Diğer taraftan, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır. Söz konusu malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Filistin davasındaki pozisyonu, özellikle İsrail ile ticareti kesmiş olması, bütün dünya tarafından bilinmekte ve vicdan ve ahlak sahibi tüm kesimlerce takdir edilmektedir.

Ülkemizin Filistin’e yönelik desteği, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve halkımızın cansiperane çabaları için, son olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 16 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Özel Oturumdaki konuşmasında defalarca ülkemize teşekkür etmiştir. Sayın Abbas konuşmasında, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na dahil olma kararını ve “İsrail ile 10 milyar dolarlık ticareti Filistin halkına destek için durdurduğunu” şükranla ifade etmiştir.

Esasında Filistin’e yönelik mezalime karşı dünyada ticaretini durduran yegane ülke Türkiye’dir ve bu kararlı uygulamamız İsrail tarafından uluslararası kuruluşlar nezdinde de ülkemize karşı bir propaganda malzemesi olarak kullanılmaya çalışılmakta, Türkiye’nin ticareti durdurması İsrail tarafından dahi tenkit edilmektedir.

Hal ve gerçek böyle iken, aksi yöndeki haberlerin, açıklamaların, bilgilerin tamamı Filistin davasıyla ya da temel insani değerlerle alakalı olmayan ve itibar edilmemesi gereken yalanlardan ibarettir. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı zaman zaman ortaya atılan bu yalanların asıl amacının Türkiye’nin genel dış ticaretine ve ekonomik gelişmesine sekte vurmaya çalışmak olduğunun farkındayız.

İsrail Hükümeti derhal ve kalıcı ateşkes ilan edene, Gazze’ye yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye ve Gazze’de yeniden imar faaliyetleri başlayıncaya kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır.

Bununla birlikte Filistin davasının ve zulüm altındaki mazlum coğrafyaların her daim yanında olan ülkemizin bu duruşunun, maksatlı yalan haberler ve İsrail’e hizmet eden kara propagandalarla gölgelenmesine izin verilmeyecektir."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İsrail
En Çok Okunan Haberler
8 yaşındaki çocuğu boğarak öldüren katili unutturmayacak iki kelime

8 yaşındaki çocuğu boğarak öldüren katili unutturmayacak iki kelime

Lübnan'da çağrı cihazları patladı! Dünya gözünü o markaya çevirdi... Beklenen açıklama geldi: Diğer firmayı işaret ettiler

Lübnan'da çağrı cihazları patladı! Dünya gözünü o markaya çevirdi... Beklenen açıklama geldi: Diğer firmayı işaret ettiler

Mutfakların vazgeçilmezi dev marka iflas başvurusunda bulundu

Mutfakların vazgeçilmezi dev marka iflas başvurusunda bulundu

Hala eleman sıkıntısı var! O sektörde çalışan sayısında rekor kırıldı

Hala eleman sıkıntısı var! O sektörde çalışan sayısında rekor kırıldı

Süre verdiler: "Kimse merak etmesin; bu sene bol olacak, fiyatlar düşecek"

Süre verdiler: "Kimse merak etmesin; bu sene bol olacak, fiyatlar düşecek"

2 milyonu arabaya versem çöp olacak

2 milyonu arabaya versem çöp olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.