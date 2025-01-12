Ticaret Bakanlığı’ndan online alışverişte iade hakkının kaldırılacağı iddialarına yanıt geldi!

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde bazı ürünlerle ilgili cayma hakkının kaldırılacağına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dönem dönem gündeme gelen internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkının kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Söz konusu ürünlerde cayma hakkındaki değişiklikle ilgili karar hakkında bilgi verilen paylaşımda, “Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10.08.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğe göre 01.01.2026 tarihine dek ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır