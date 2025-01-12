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Ticaret Bakanlığı’ndan online alışverişte iade hakkının kaldırılacağı iddialarına yanıt geldi!

12.01.2025 21:18
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İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Tüketicilerin sıklıkla başvurduğu iade hakkı, belli başlı ürünler için sona erdiği iddiaları konuşuluyordu. Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde bazı ürünler için cayma hakkının kaldırılacağı şeklindeki haberler ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı’ndan online alışverişte iade hakkının kaldırılacağı iddialarına yanıt geldi!

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde bazı ürünlerle ilgili cayma hakkının kaldırılacağına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dönem dönem gündeme gelen internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkının kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Söz konusu ürünlerde cayma hakkındaki değişiklikle ilgili karar hakkında bilgi verilen paylaşımda, “Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10.08.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğe göre 01.01.2026 tarihine dek ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
internet Ticaret Bakanlığı alışveriş
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