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Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv sektörü ile ilgili açıklama! 'Gerekli tüm adımlar atılacaktır'

12.06.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada "Otomotiv piyasasındaki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, tüketicilerin araca erişiminin kolaylaştırılması amacıyla söz konusu sektördeki arz ve talep şartlarına bağlı olarak alternatif politika araçlarının veya düzenlemelerin uygulamaya alınması konusunda gerekli tüm adımlar atılacaktır" dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv sektörü ile ilgili açıklama! 'Gerekli tüm adımlar atılacaktır'

Son dakika: Otomotiv sektörüyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bugüne kadar, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 Milyon 110 Bin 527 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bakanlık açıklamasının devamında "Sektördeki arz ve talep şartlarına bağlı olarak alternatif politika araçlarının veya düzenlemelerin uygulamaya alınması konusunda gerekli tüm adımlar atılacaktır" dedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"ARZ VE TALEP DENGESİZLİĞİNE NEDEN OLMUŞTUR"

"Kamuoyunun malumları olduğu üzere, Kovid-19 salgınının etkisiyle otomotiv sektöründe üretim, tedarik ve lojistik alanlarında küresel çapta yaşanan sorunlar doğal olarak ülkemiz otomotiv sektörünü de etkilemiş ve otomotiv piyasasında arz ve talep dengesizliğine neden olmuştur. Bununla birlikte, ülkemizde otomotiv sektöründeki arz ve talep dengesizliğini fırsat bilerek stokçuluk veya spekülatif fiyat artışı yapmaya çalışanlar maalesef ortaya çıkmıştır.

Otomotiv sektöründe meydana gelen söz konusu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlığımızca ilk günden itibaren gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyet gösterilmiştir.

BAYİ VE GALERİLERE 35 MİLYON TL PARA CEZASI

Bu kapsamda, Bakanlığımızca ilk olarak, otomotiv piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Söz konusu kısıtlama kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 Milyon 110 Bin 527 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımızca stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 Milyon 292 Bin 360 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Bununla birlikte, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayilerinin, tüketicilerin sıfır taşıtlara ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerinin engellenmesini temin etmek amacıyla, 6 Mayıs 2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yeniden bir değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir.

Bu düzenleme uyarınca, geçtiğimiz Mayıs ayı içinde Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda, Ankara’da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa’da bir yetkili bayi ile Adana’da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilmiş ve bu bayilere toplam 17 Milyon 834 Bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenmiştir.

"BU BAYİLER HAKKINDA AĞIR İDARİ PARA CEZALARI VE GEREKLİ MÜEYYİDELER UYGULANACAKTIR"

Bu çerçevede, otomotiv sektöründe ortaya çıkan üretim, tedarik ve lojistik alanındaki sorunlar ile bu sorunların sebep olduğu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlığımızca gerçekleştirilen yoğun denetimler hâlihazırda birçok şehirlerimizde aralıksız sürdürülmektedir. Bu denetimlerde Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere uygun hareket etmeyen otomobil yetkili bayileri tespit edilmiş olup, bu bayiler hakkında ağır idari para cezaları ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

"GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILACAKTIR"

Bunun yanında, otomotiv piyasasındaki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, tüketicilerin araca erişiminin kolaylaştırılması amacıyla söz konusu sektördeki arz ve talep şartlarına bağlı olarak alternatif politika araçlarının veya düzenlemelerin uygulamaya alınması konusunda gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızı rahatsız eden uygulamalara karşı, Ticaret Bakanlığımız teyakkuz halindedir. Adil, haklı ve istikrarlı işleyen piyasa şartlarını oluşturmak öncelikli görevimizdir."

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Otomobil

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