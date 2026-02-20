FİNANS

Ticaret Bakanlığı ramazanda fiyat denetimlerine odaklandı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazanda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor. Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, "Ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına yerel, ulusal zincir marketlerde, başta temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında yoğun şekilde denetimlerimize devam ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı ramazanda fiyat denetimlerine odaklandı

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, başkentte bir alışveriş merkezinde yer alan markette denetim yaptı. Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen denetimde ekipler, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketlerini inceledi. Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığına yönelik de denetim yapıldı. Haksız fiyat denetimi kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarları kontrol edildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca alınacak haksız fiyat kararının ardından idari para cezası uygulanıyor. Tespit edilen her bir aykırılık için 3 bin 973 lira ceza veriliyor.

DENETİMLER 81 İLDE DEVAM EDİYOR

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, Bakanlığın talimatları doğrultusunda 81 ilde denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına yerel, ulusal zincir marketlerde, başta temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında yoğun şekilde denetimlerimize devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

